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தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற வித்யா ராம்ராஜுக்கு ரூ. 75 லட்சம்! முதல்வர் அறிவிப்பு

தொடர் ஓட்டப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற வித்யா ராம்ராஜுக்கு ரூ. 75 லட்சம் ஊக்கத்தொகையை முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளது குறித்து...

Rs. 75 lakh incentive for Vidya Ramraj.

வித்யா ராம்ராஜுக்கு ரூ. 75 லட்சம் ஊக்கத்தொகை. - படம் - எக்ஸ்

Published On :

தொடர் ஓட்டப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற வித்யா ராம்ராஜுக்கு ரூ. 75 லட்சம் ஊக்கத்தொகையை முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக முதல்வர் விஜய் தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், தடகளம் பெண்கள் 4*400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்று, தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ள தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் மற்றும் பாராட்டுகள்.

அவரது மகத்தான சாதனையைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ.75 லட்சம் உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். நடைபெற்றுவரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் பெறும் மூன்றாவது பதக்கம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தனது திறமை, கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பால் இந்த வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார். தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜின் வெற்றி, தமிழ்நாட்டின் இளம் விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்குப் புதிய உத்வேகத்தை அளிக்கும். எதிர்காலத்திலும் அவர் மேலும் பல வெற்றிகளைப் பெற்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்க்க எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று முதல்வர் விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, மகளிர் 400 மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டப்பந்தய போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றதற்காக வித்யா ராம்ராஜுக்கு தமிழக அரசு ரூ. 30 லட்சம் ஊக்கத்தொகையை ஏற்கெனவே அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Chief Minister Vijay has announced an incentive of ₹75 lakh for Vithya Ramraj, who won a gold medal in the relay race.

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