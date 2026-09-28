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பி.டி. உஷா சாதனை முறியடிப்பு! வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற வித்யா ராம்ராஜுக்கு ரூ. 30 லட்சம்! முதல்வர் அறிவிப்பு

வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற வித்யா ராம்ராஜுக்கு முதல்வர் விஜய் ரூ. 30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை அறிவித்துள்ளது குறித்து...

Vidya Ramraj

வித்யா ராம்ராஜ். - படம் - எக்ஸ்

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ஆசிய விளையாட்டில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற வித்யா ராம்ராஜுக்கு முதல்வர் விஜய் திங்கள்கிழமை (செப். 28) ரூ. 30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை அறிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக முதல்வர் விஜய் தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், பெண்கள் 400 மீட்டர் தடை ஓட்டப் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ள தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜுக்கு எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும், நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற தடகள வீராங்கனை பி.டி. உஷா, 1984-ஆம் ஆண்டு படைத்த தேசிய சாதனையை 42 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் முறியடித்து, தற்போது புதிய தேசிய சாதனையைப் படைத்திருப்பது மேலும் சிறப்புக்குரியதாகும்.

அவரது சிறப்பான சாதனையைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ.30 லட்சம் உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். அவரது வெற்றி, தமிழ்நாட்டின் இளைஞர்களுக்கும், மகளிருக்கும் புதிய உத்வேகத்தையும், நம்பிக்கையையும் அளிக்கும். தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் அவர்கள் தொடர்ந்து பல சாதனைகளைப் படைத்திட வாழ்த்துகிறேன்! என்று முதல்வர் விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

Chief Minister Vijay announced an incentive of ₹30 lakh on Monday (Sept. 28) for Vidya Ramraj, who won a bronze medal at the Asian Games.

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