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ஜப்பானில் கிரிக்கெட் விளையாடுவேன் என ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்

ஜப்பானில் கிரிக்கெட் விளையாடுவேன் என ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை என இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தெரிவித்துள்ளார்.

Shreyas Iyer

ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் - படம் | பிசிசிஐ

Published On :

ஜப்பானில் கிரிக்கெட் விளையாடுவேன் என ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை என இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆசியப் போட்டியில் விளையாடுவதற்காக ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி ஜப்பான் சென்றடைந்தது. ஆசியப் போட்டியில் விளையாடுவதற்கு முன்பாக ஜப்பானுடன் இருதரப்பு டி20 போட்டி ஒன்றில் இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது. இந்தியா - ஜப்பான் இடையேயான் 75 ஆண்டுகால உறவை கொண்டாடும் விதமாக இந்த இருதரப்பு டி20 போட்டி நடைபெறுகிறது.

இந்த நிலையில், ஜப்பானில் கிரிக்கெட் விளையாடுவேன் என ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை என இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: ஜப்பானில் கிரிக்கெட் விளையாடுவேன் என ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை. ஆனால், கிரிக்கெட் அனைத்து நாடுகளுக்கும் விரிவடைந்துள்ளது. அனைத்து நாடுகளும் அவர்களுக்கே உரித்தான முறையில் சிறப்பான கிரிக்கெட்டினை விளையாடி வருகிறார்கள். அதனால், இந்தியா - ஜப்பான் இடையிலான டி20 போட்டி சுவாரசியமானதாக இருக்கும்.

ஜப்பான் மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. நாங்கள் இங்கு வந்தடைந்தவுடன் இங்குள்ள மக்கள், அவர்களது கலாசாரம், உபசரிக்கும் விதம் ஆகியவற்றை பார்த்தோம். இந்தியாவில் இருப்பதைப் போன்றே உணர்கிறோம். இந்தியாவில் எப்படி விருந்தோம்பல் இருக்குமோ, அதே அளவுக்கு ஜப்பானிலும் சிறப்பான விருந்தோம்பல் உள்ளது என்றார்.

Summary

Indian team captain Shreyas Iyer has stated that he never imagined he would play cricket in Japan.

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