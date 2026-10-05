ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து ஹார்திக் பாண்டியா விலகல்!
ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து காயம் காரணமாக ஆல்ரவுண்டர் ஹார்திக் பாண்டியா விலகியுள்ளார்.
ஹார்திக் பாண்டியா
ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து காயம் காரணமாக ஆல்ரவுண்டர் ஹார்திக் பாண்டியா விலகியுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியா ஏ அணி இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட அதிகராபூர்வமற்ற ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுகிறது. இந்தியா ஏ - ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த ஒருநாள் தொடர் நாளை (அக்டோபர் 6) தொடங்குகிறது.
இந்த நிலையில், இந்தியா ஏ அணியிலிருந்து காயம் காரணமாக ஆல்ரவுண்டர் ஹார்திக் பாண்டியா விலகியுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
காயம் காரணமாக விலகியுள்ள அவருக்குப் பதிலாக ஆல்ரவுண்டர் சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ் அணியில் மாற்று வீரராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரிலிருந்தே ஆல்ரவுண்டர் ஹார்திக் பாண்டியா காயம் காரணமாக தொழில்முறை கிரிக்கெட்டில் விளையாடவில்லை. அவர் இந்திய அணிக்காக கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியிருந்தார். அதன் பின், அவர் இந்திய அணிக்காக விளையாடவில்லை.
23 வயதாகும் சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ், மிதவேகப் பந்துவீச்சு ஆல்ரவுண்டர் ஆவார். அவர் இந்திய அணிக்காக 3 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். 15 லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளிலும் அவர் விளையாடியுள்ளார்.
மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியில் நமன் திர் இடம்பெற்றுள்ளதால், அவருக்குப் பதிலாக இந்தியா ஏ அணியில் அனுகுல் ராய் மாற்று வீரராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்தியா ஏ அணி விவரம்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), தேவ்தத் படிக்கல் (துணைக் கேப்டன்), பிரியான்ஷ் ஆர்யா, குமார் குஷாக்ரா, ரஜத் படிதார், பிரப்சிம்ரன் சிங், சாய் சுதர்சன், அனுகுல் ராய், அர்ஷின் குல்கர்னி, நிஷாந்த் சிந்து, சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ், அர்ஷத் கான், குர்ஜப்நீத் சிங், விப்ராஜ் நிகம், யஷ் தாக்குர்.
Summary
All-rounder Hardik Pandya has withdrawn from the ODI series against Australia A due to injury.
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