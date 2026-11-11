The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தொடர் சர்ச்சையில் தவெக எம்எல்ஏக்கள்! முதல்வரை சந்தித்த பெண் எம்எல்ஏக்கள் புறப்பட்டனர்!!தாத்தா கொடுத்த சொத்தில் பேரன் பங்குகோர முடியாது! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்புமாமல்லபுரத்தில் தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை!துயரமான ஆட்சி; கும்பகர்ண தூக்கத்தில் அரசு! எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம்!தவெக எம்எல்ஏக்கள் 3 நாள்கள் தனியார் விடுதியில் தங்க ஏற்பாடு?என்ன, நீதா அம்பானி குடிக்கும் தண்ணீர் பாட்டில் விலை ரூ.50 லட்சமா? உண்மை என்ன?ஆண் பல முறை திருமணம் செய்யலாம்! ஆனால்... பவன் கல்யாண் குறித்து ரேணு தேசாய்கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் பாவம்! மாணிக்கம் தாகூர்இரண்டு முறை புற்றுநோய் பாதிப்பு... முதன்முறையாக மனம் திறந்தார் சோனியா! சுயசரிதை புத்தகத்தில்சென்னையில் நேற்று மட்டும் 147 ரெளடிகள் கைது!ஐபிஎல் டிரேடிங்! பஞ்சாப் கிங்ஸில் இணைந்தார் ஹார்திக் பாண்டியா! மும்பையில் அர்ஷ்தீப்!மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம்! நாளை (நவ. 12) இரவுக்குள் கரை திரும்ப அறிவுறுத்தல்!இன்று தவெக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்: முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கிறார்!2024-ஆம் ஆண்டு குரூப்-4 தோ்வு: வனக்காவலா் பதவிக்கு சான்றிதழ் சரிபாா்ப்பு பட்டியல் வெளியீடு!டாஸ்மாக் ஊழியா்களுக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பணியிட மாற்றம்!பிரதமர் பதவிக்கு மன்மோகன் சிங்கை தேர்ந்தெடுத்தது ஏன்?: சுயசரிதையில் சோனியா தகவல்!உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் மின் கட்டண நிலுவை ரூ.548 கோடி: உடனடியாக வசூலிக்க மின்வாரியம் நடவடிக்கை!தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் புயல் சின்னம் உருவாக வாய்ப்புஅகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் வங்கிக் கணக்கை முடக்க உத்தரவு6,574 பணியிடங்கள்: குரூப் 4 தோ்வு விண்ணப்பங்களில் திருத்தம் செய்ய இன்று கடைசி!

ஹார்திக் பாண்டியா மீது மிகுந்த மரியாதை இருக்கிறது: ஆகாஷ் அம்பானி

ஹார்திக் பாண்டியா குறித்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் உரிமையாளர் ஆகாஷ் அம்பானி பேசியிருப்பதாவது...

Hardik Pandya with Akash Ambani

ஆகாஷ் அம்பானி உடன் ஹார்திக் பாண்டியா - படம்: எக்ஸ் / மும்பை இந்தியன்ஸ்

Updated On :

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் உரிமையாளர் ஆகாஷ் அம்பானி, “ஒரு கிரிக்கெட்டராகவும் தனி மனிதனாகவும் ஹார்திக் பாண்டியா மீது மிகுந்த மரியாதை இருக்கிறது” எனப் பேசியுள்ளார்.

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக இருந்த ஹார்திக் பாண்டியா தற்போது பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு ஐபிஎல் டிரேடிங் மூலம் மாறியுள்ளார். பஞ்சாபில் இருந்து அர்ஷ்தீப் சிங் மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு மாறியுள்ளார்.

மும்பை இந்தியன்ஸில் ரூ. 16.35 கோடி ஊதியத்தில் இருந்த ஹார்திக் பாண்டியா, தற்போது பஞ்சாப் கிங்ஸில் ரூ. 18 கோடிக்கு இணைந்துள்ளார். மும்பை அணிக்காக 115 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நான்கு முறை (2015, 2017, 2019, 2020) ஐபிஎல் கோப்பை வெல்லும் போது ஹார்திக் பாண்டியா அணியில் இருந்துள்ளார்.

பஞ்சாப் அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் தனது முந்தைய ஊதியமான ரூ. 18 கோடிக்கே மும்பை இந்தியன்ஸில் இணைந்துள்ளார். இந்த நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் உரிமையாளர் ஆகாஷ் அம்பானி கூறியிருப்பதாவது:

ஒரு கிரிக்கெட்டராகவும் தனி மனிதனாகவும் ஹார்திக் பாண்டியா மீது மிகுந்த மரியாதை இருக்கிறது. அவருக்கு எல்லாமே சிறப்பாக நடக்க வாழ்த்துகள்.

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் ஹார்திக் பாண்டியாவிற்கு சில சிறப்பான தருணங்கள் இருக்கின்றன. கிரிக்கெட்டராக வளர்ந்து, உலக அரங்கில் தன்னை நிரூபித்து மீண்டும் மும்பைக்கு வந்து அணியை வழிநடத்தியுள்ளார்.

பாண்டியாவின் பங்களிப்பு, ஆற்றல், போட்டியிடும் உணர்வு களத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு மதிப்புகளைக் கூட்டியுள்ளது எனக் கூறியுள்ளார்.

Summary

I have great respect for Hardik Pandya: MI owner Akash Ambani

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

எனது அணி பஞ்சாப், கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ்! உங்கள் பின்னால் நிற்பேன்! ஹார்திக் பாண்டியா

எனது அணி பஞ்சாப், கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ்! உங்கள் பின்னால் நிற்பேன்! ஹார்திக் பாண்டியா

ஐபிஎல் டிரேடிங்! பஞ்சாப் கிங்ஸில் இணைந்தார் ஹார்திக் பாண்டியா! மும்பையில் அர்ஷ்தீப்!

ஐபிஎல் டிரேடிங்! பஞ்சாப் கிங்ஸில் இணைந்தார் ஹார்திக் பாண்டியா! மும்பையில் அர்ஷ்தீப்!

மும்பை இந்தியன்ஸ் தீபாவளி வாழ்த்து போஸ்டரில் இடம்பெறாத ஹார்திக் பாண்டியா! அணியில் தொடர்வாரா?

மும்பை இந்தியன்ஸ் தீபாவளி வாழ்த்து போஸ்டரில் இடம்பெறாத ஹார்திக் பாண்டியா! அணியில் தொடர்வாரா?

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் இணையும் ஹார்திக் பாண்டியா?

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் இணையும் ஹார்திக் பாண்டியா?

விடியோக்கள்

வெள்ளை மாளிகைக்கு தற்காலிக அரசியல் நிம்மதி | US House | Trump | Defense Secretary Hegseth

வெள்ளை மாளிகைக்கு தற்காலிக அரசியல் நிம்மதி | US House | Trump | Defense Secretary Hegseth

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

அப்பா குட்டி டிரைலர்!

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER