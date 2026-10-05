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இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணி அறிவிப்பு!

இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

படம் | ஐசிசி

Published On :

இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

இலங்கை அணி பாகிஸ்தானுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 டி20 மற்றும் 2 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் முதலில் நடைபெறுகிறது. முதல் டி20 போட்டி வருகிற அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.

இந்த நிலையில், இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணியை பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

15 பேர் கொண்ட பாகிஸ்தான் அணியை ஷாகிப்ஸதா ஃபர்ஹான் கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார்.

இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணி விவரம்

ஷாகிப்ஸதா ஃபர்ஹான் (கேப்டன்), அப்துல் சமத், அப்ரார் அகமது, அராஃபாத் மின்ஹாஸ், ஃபகர் ஸமான், ஹாசன் நவாஸ், கவாஜா நஃபே, மாஸ் சதாகாத், முகமது சல்மான் மிர்ஸா, முகமது இம்ரான் ரந்தவா, நசீம் ஷா, ராஸவுல்லா, சைம் ஆயுப், ஷதாப் கான், சூஃபியான் மோக்யும்

Summary

The Pakistan Cricket Board has announced the Pakistan squad for the T20 series against Sri Lanka.

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