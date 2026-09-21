சிஎஸ்கேவின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக ஜாகீர் கான் நியமனம்!
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக இந்திய அணியின் முன்னாள் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜாகீர் கான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஜாகீர் கான்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக இந்திய அணியின் முன்னாள் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜாகீர் கான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த 18 ஆண்டுகளாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக செயல்பட்டு வந்த ஸ்டீஃபன் பிளெமிங் அண்மையில் அவரது பயிற்சியாளர் பொறுப்பிலிருந்து விலகினார். இதனையடுத்து, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக யார் நியமிக்கப்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது.
இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் ஜாகீர் கான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
இது தொடர்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அதன் எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது: இடதுகை வேகப் பந்துவீச்சாளர் சிஎஸ்கேவின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறார். ஜாகீர் கானை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக வரவேற்கிறோம் எனப் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.
Left Arm âTakingâ Over! ð«ð¦— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 21, 2026
Welcoming Zaheer Khan as the Head Coach of Chennai Super Kings!#WhistlePodu #Yellove ð¦ð
Summary
Former Indian fast bowler Zaheer Khan has been appointed as the head coach of the Chennai Super Kings.
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