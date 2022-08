டிஎன்பிஎல் டி20 போட்டி: கோப்பையை வென்ற இரு அணிகள்!

கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்ற டிஎன்பில் டி20 போட்டியின் இறுதிச் சுற்று மழை காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்டதால் கோவை, சேப்பாக் அணிகள் கோப்பையைப் பகிர்ந்துகொண்டன.

டிஎன்பிஎல் 2022 போட்டியின் இறுதிச்சுற்றில் லைகா கோவை கிங்ஸ் - சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் அணிகள் மோதின. கெளசிக் காந்தி தலைமையிலான சேப்பாக் அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. மழை காரணமாக ஆட்டம் 17 ஓவர்களாகக் குறைக்கப்பட்டது. ஷாருக் கான் தலைமையிலான கோவை அணி, 17 ஓவர்களில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 138 ரன்கள் எடுத்தது. சாய் சுதர்சன் 65 ரன்கள் எடுத்தார். சந்தீப் வாரியர் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். சேப்பாக் அணி 4 ஓவர்களில் 2 விக்கெட் இழப்புக்கு 14 ரன்கள் எடுத்தபோது மழை காரணமாக ஆட்டம் பாதிக்கப்பட்டது. ஆட்டத்தைத் தொடரமுடியாத நிலை ஏற்பட்டதால் டிஎன்பிஎல் கோப்பையை கோவை, சேப்பாக் ஆகிய இரு அணிகளும் பகிர்ந்துகொண்டன. 5-வது ஓவர் மட்டும் வீசி முடிக்கப்பட்டிருந்தால் சேப்பாக் அணி தோல்வியடைந்திருக்கும். ஏனெனில் அந்த அணி 2 விக்கெட்டுகள் வீழ்ந்த நிலையில் 24 ரன்கள் பின்தங்கியிருந்தது.

இறுதிச்சுற்றுக்கான ஆட்ட நாயகன் விருதை சந்தீப் வாரியரும் தொடர் நாயகன் விருதை சஞ்சய் யாதவும் வென்றார்கள். டிஎன்பிஎல் கோப்பையை சேப்பாக் அணி 4-வது முறையாக வென்றுள்ளது. கோவை அணி கோப்பையை வெல்வது இதுவே முதல்முறை.

