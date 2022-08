அபுதாபி மாஸ்டர்ஸ் செஸ்: இந்திய வீரர் சாம்பியன்

அபுதாபி மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டியை இந்தியாவின் அர்ஜூன் அரிகைசி வென்றுள்ளார்.

அபுதாபி மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டியில் கடைசி சுற்றில் ஸ்பெயின் கிராண்மாஸ்டர் டேவிட் ஆண்டனை எதிர்கொண்டார் இந்தியாவின் அர்ஜுன் எரிகைசி. கடைசி சுற்றுக்கு முன்பு 3 இந்திய வீரர்கள் உள்பட 9 வீரர்கள் 6 புள்ளிகளைப் பெற்றிருந்தார்கள். இதனால் கடைசி சுற்றில் கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டிய நிலைமையில் இருந்தார் அர்ஜுன். கடைசி சுற்றை வென்ற அர்ஜுன், 9 சுற்றுகளின் முடிவில் 7.5 புள்ளிகள் பெற்று முதலிடம் பெற்றார். இதன்மூலம் அபுதாபி மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டியில் சாம்பியன் ஆகியுள்ளார்.

இந்த வெற்றியின் மூலம் செஸ் தரவரிசையில் 2724 புள்ளிகளுடன் 24-ம் இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார் அர்ஜுன். இவருக்கு முன்பு விஸ்வநாதன் ஆனந்த் 2756 புள்ளிகளுடன் 12-ம் இடத்திலும் குகேஷ் 2728 புள்ளிகளுடன் 20-ம் இடத்திலும் உள்ளார்கள்.

JUST IN: India's Arjun Erigaisi wins the Abu Dhabi Masters with an impressive 7.5/9 score.



PC: Lennart Ootes pic.twitter.com/TdAIPL5Gac