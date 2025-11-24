செவித்திறன் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான டெஃப்லிம்பிக்ஸ் போட்டியில் இந்தியா, மல்யுத்தத்தில் ஒரு தங்கம், ஒரு வெள்ளி என இரு பதக்கங்கள் வென்றுள்ளது.
ஜப்பானில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் ஆடவா் ஃப்ரீஸ்டைல் 97 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் சுமித் தாஹியா 6-0 என்ற கணக்கில் துருக்கியின் சமீா் ஒமரை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்றாா். ஆடவா் ஃப்ரீஸ்டை 86 கிலோ பிரிவில் அமித் கிருஷ்ணா 1-4 என்ற கணக்கில் உக்ரைனின் அனாடோலி சொ்வோன்கோவிடம் தோல்வி கண்டு வெள்ளி பெற்றாா்.
கராத்தேயில் மகளிா் குமிதே 50 கிலோ பிரிவு வெண்கலப் பதக்கச் சுற்றில் இந்தியாவின் லோமா ஸ்வெயின் 2-0 என பிரேஸிலின் பாஹியா வியெரா டா சில்வாவை சாய்த்து பதக்கத்தை தனதாக்கினாா்.
இதனிடையே, துப்பாக்கி சுடுதலில் 25 மீட்டா் பிஸ்டல் மகளிா் பிரிவில் பிரஞ்சலி பிரசாந்த் துமல் தங்கம் வென்று அசத்தினாா். இறுதிச்சுற்றில் அவா் 34 புள்ளிகளுடன் தங்கம் வெல்ல, களத்திலிருந்த மற்றொரு இந்தியரான அனுயா பிரசாத் 23 புள்ளிகளுடன் 4-ஆம் இடம் பிடித்தாா்.
போட்டியில் இதுவரை இந்தியா, 9 தங்கம், 7 வெள்ளி, 4 வெண்கலம் என 20 பதக்கங்கள் வென்றிருக்கிறது. இது, துப்பாக்கி சுடுதல், மல்யுத்தம், கோல்ஃப், கராத்தே ஆகிய விளையாட்டுகளில் வென்ற பதக்கங்களாகும்.
