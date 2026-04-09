மெஸ்ஸிதான் காரணம்..! ஃபிரி கிக் ரகசியம் பகிர்ந்த ஜூலியன் அல்வரெஸ்!

அத்லெடிகோ மாட்ரிட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஜூலியன் அல்வரெஸ் பார்சிலோனா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மிகவும் அசத்தலான ஃபிரி கிக்கில் கோல் அடித்தார்.
பார்சிலோனா அணி தனது சொந்த மண்ணில் 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அத்லெடிகோ மாட்ரிட் இடம் தோல்வியடைந்து ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியளித்துள்ளது.
ஆர்ஜென்டீனாவைச் சேர்ந்த ஜூலியன் அல்வரெஸ் தனது ஃபிரி கிக் கோல் அடிக்க மெஸ்ஸிடம் இருந்து உத்வேகம் பெற்றதாகக் கூறியுள்ளார். மெஸ்ஸியும் அல்வரெஸும் ஒன்றாக இணைந்து ஆர்ஜென்டீனா தேசிய அணியில் விளையாடுகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
உலக அளவில் ஃபிரி கிக்கில் கோல் அடித்தவர்களில் மெஸ்ஸி இரண்டாம் இடம் (71) பிடித்துள்ளார். இந்த நிலையில், ஜூலியன் அல்வரெஸ் கூறியிருப்பதாவது:
லிவர்பூல் அணிக்கு எதிராக மெஸ்ஸி இங்கு (கேம்ப் நௌ திடல்) 2019ல் கோல் அடித்திருந்தார். அதை நான் பலமுறை பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால், நான் அடித்ததும் அதே மூளையில் விழுந்தது எனச் சொல்ல முடியாது.
பந்தை அடிக்கும்போதுதான் நம்மால் உணர முடியும். ஆனால், நான் அடிக்கும்போதே விட்டுவிட்டேன். நேற்று பயிற்சியின்போது 5, 6 ஃபிரி கிக்கினை முயற்சித்தேன். அதில், ஒன்றைக் கூட கோலாக மாற்றவில்லை. ஆனால், இன்று நடந்துவிட்டது.
மெஸ்ஸி தேசிய அணியில் விளையாடும்போது அவர் எப்படி ஃபிரி கிக்கினை அடிக்கிறார் என்பதைக் கூர்ந்து கவனிப்பேன். அதேபோல் நானும் கோணங்களை எல்லாம் கணித்து பயிற்சியின்போது முயற்சித்து பார்ப்பேன் என்றார்.
சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் 2017ல் டி மரியா அடித்த ஃபிரி கிக் கோல்-க்குப் பிறகு அல்வரெஸ்தான் முதல்முறையாக கோல் அடித்துள்ளார் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
Summary
Atletico Madrid's Julian Alvarez reveals Lionel Messi inspiration behind free kick against Barcelona.
தொடர்புடையது
பார்சிலோனாவை 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வென்ற அத்லெடிகோ: தோல்வியிலும் கவனம் ஈர்த்த லாமின் யமால்!
9 கோல்களை தடுத்த 40 வயது கோல்கீப்பர்: ரியல் மாட்ரிட் அணிக்கு அதிர்ச்சியளித்த பயர்ன் மியூனிக்!
ரியல் மாட்ரிட் பின்னடைவு: முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!
70 மீட்டர் தூரத்தில் இருந்து கோல் அடித்த ரியல் மாட்ரிட் வீரர்..! புஸ்கஸ் விருது கிடைக்குமா?
