கால்பந்து உலகக் கோப்பை: 6 பெண்கள் உள்பட 170 நடுவர்கள் தேர்வு!

கால்பந்து உலகக் கோப்பைப் போட்டிகளுக்கு 6 பெண்கள் உள்பட 170 நடுவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள். 48 அணிகள், பங்கேற்கும் 104 உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் வரும் ஜூன் மாதம் தொடங்கவிருக்கின்றன.
அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ நாடுகளில் நடைபெற இருக்கும் இந்தப் போட்டிகள் ஜூன் 11ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 19ஆம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கின்றன.
இந்தப் போட்டிகளுக்கான நடுவர்களை ஃபிஃபா அறிவித்துள்ளது. இதில் மூன்று பெண்கள் துணை நடுவர்களாகவும் ஒருவர் விடியோ நடுவராகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்த உலகக் கோப்பையில் 2 பெண்கள் உள்பட 52 நடுவர்கள், 88 துணை நடுவர்கள், 30 விடியோ நடுவர்கள் என மொத்தமாக 170 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள்.
முன்னதாக, 2022 உலகக் கோப்பையில் 3 பெண் நடுவர்கள், 3 பெண் துணை நடுவர்கள் இருந்தார்கள். 6 பெண் நடுவர்களைப் பயன்படுத்துவது என்பது கத்தாரில் தொடங்கிய டிரெண்ட் என ஃபிஃபா தெரிவித்துள்ளது.
Summary
FIFA picks 52 referees for the World Cup, including 2 women.
