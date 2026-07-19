Dinamani
9 தேசிய விருதுகளை வென்ற தமிழ்த் திரைப்படங்கள்! தமிழ் மறுமலர்ச்சிக்காக உழைத்தவர் மறைமலையடிகளார்: மு.க. ஸ்டாலின்தனுஷின் ராயன் படத்துக்கு தேசிய விருது..! சிறந்த தமிழ்ப் படமாகத் தேர்வு! அம்மா உணவகங்களை தினசரி பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை உயர்வு- சென்னை மாநகராட்சி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜீத் திப்கே மீது மை வீசித் தாக்குதல்!வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது விக்ரம்-1 ராக்கெட்!விரைவில் நாட்டில் பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள்! ஆர்பிஐ திட்டம்!
/
செய்திகள்

புணேயை வீழ்த்தியது அகமதாபாத்

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ் தொடரில் புணே ஜாகுவாா்ஸ் அணியை 10-5 என வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது அகமதாபாத் பைப்பா்ஸ் அணி.

News image

மனிகா பத்ரா

Updated On :19 ஜூலை 2026, 12:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ் தொடரில் புணே ஜாகுவாா்ஸ் அணியை 10-5 என வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது அகமதாபாத் பைப்பா்ஸ் அணி.

யுடிடி சீசன் 7-ஆவது தொடரின் ஒரு பகுதியாக சனிக்கிழமை புணே-அகமதாபாத் அணிகள் மோதின.

அட்ரியன் 2-1 என ஸ்னேஹித் சூரஜ்வாலாவை வென்றாா். மாற்று ஆட்டத்தில் பயாஸ் ஜெயின் 1-2 என புணேயின் ஒமரிடம் வீழ்ந்தாா். சோபியா 2-1 என தியா சிட்லேவையும், மணிகா பத்ரா 3-0 என பிரித்திகாவையும் வென்றனா். கலப்பு ஆட்டத்தில் பயாஸ்-சோபியா 2-1 என பிரித்திகா-அனிா்பன் இணையை வென்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கொல்கத்தாவுக்கு 2-ஆவது வெற்றி

கொல்கத்தாவுக்கு 2-ஆவது வெற்றி

அகமதாபாதை வீழ்த்தியது உ.பி. புரோம்தீன்ஸ்!

அகமதாபாதை வீழ்த்தியது உ.பி. புரோம்தீன்ஸ்!

யுடிடி: நடப்பு சாம்பியன் யு மும்பா அதிா்ச்சித் தோல்வி

யுடிடி: நடப்பு சாம்பியன் யு மும்பா அதிா்ச்சித் தோல்வி

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ்: யு மும்பா - கோவா மோதல்!

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ்: யு மும்பா - கோவா மோதல்!

விடியோக்கள்

செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது!

செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது!

வெளியானது பூம் பா டிக டிகா விடியோ பாடல்!

வெளியானது பூம் பா டிக டிகா விடியோ பாடல்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி டிரைலர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி டிரைலர்!

72 ஆவது தேசிய திரைப்பட விருது பெறும் தமிழ் திரைப்படங்கள்!

72 ஆவது தேசிய திரைப்பட விருது பெறும் தமிழ் திரைப்படங்கள்!