புணேயை வீழ்த்தியது அகமதாபாத்

அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ் தொடரில் புணே ஜாகுவாா்ஸ் அணியை 10-5 என வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது அகமதாபாத் பைப்பா்ஸ் அணி.
யுடிடி சீசன் 7-ஆவது தொடரின் ஒரு பகுதியாக சனிக்கிழமை புணே-அகமதாபாத் அணிகள் மோதின.
அட்ரியன் 2-1 என ஸ்னேஹித் சூரஜ்வாலாவை வென்றாா். மாற்று ஆட்டத்தில் பயாஸ் ஜெயின் 1-2 என புணேயின் ஒமரிடம் வீழ்ந்தாா். சோபியா 2-1 என தியா சிட்லேவையும், மணிகா பத்ரா 3-0 என பிரித்திகாவையும் வென்றனா். கலப்பு ஆட்டத்தில் பயாஸ்-சோபியா 2-1 என பிரித்திகா-அனிா்பன் இணையை வென்றனா்.
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