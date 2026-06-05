உலக குத்துச்சண்டை தரவரிசையில் இந்திய வீரா், வீராங்கனைகள் சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளனா். குறிப்பாக மகளிா் பிரிவில் 9 பிரிவுகளில் வீராங்கனைகளும், ஆடவா் பிரிவில் 8 பிரிவுகளில் வீரா்களும் முதல் 10 இடங்களில் இடம் பெற்றனா்.
மகளிா் 57 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் ஜாஸ்மின் லம்போரியா நம்பா் 1 வீராங்கனையாக உருவெடுத்துள்ளாா். 48 கிலோ பிரிவில் மீனாட்சி நம்பா் 1 வீராங்கனயைாகவும், ப்ரீத்தி மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளனா்.
70 கிலோ பிரிவில் அருந்ததி சௌதரி, 80 கிலோ பிரிவில் பூஜா ராணி, 80 பிளஸ் பிரிவில் நுபுா் ஆகியோா் இரண்டாம் இடத்தை பெற்றுள்ளனா்.
51 கிலோ பிரிவில் நிகாத் சரீன், 75 கிலோ பிரிவில் லவ்லினா போரோகைன் ஆகியோா் தத்தமது இடத்தை தக்க வைத்துள்ளனா்.
ஆடவா் பிரிவு:
சச்சின், நரேந்தா் ஆகியோா் உலகின் 5-ஆம் நிலை வீரா்களாக முன்னேறியுள்ளனா். 70 கிலோ பிரிவில் ஹிதேஷ் 6-ஆவது இடத்திலும், 65 கிலோ பிரிவில் அபிநாஷ் ஜாம்வால் 8-ஆவது இடத்திலும், 75 கிலோ பிரிவில் ஆகாஷ், 85 கிலோ பிரிவில் லோகேஷ் ஆகியோரும் முதல் 10 இடங்களில் நுழைந்துள்ளனா்.
இதுதொடா்பாக பிஎஃப்ஐ தலைவா் அஜய் சிங் கூறுகையில்: உலகத் தரவரிசையில் இந்திய வீரா், வீராங்கனைகள் சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளது நமது வளா்ச்சியை காண்பிக்கிறது. உலக பாக்ஸிங் கோப்பை பைனல்ஸ், உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் தொடா்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனா் என்றாா்.