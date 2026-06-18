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ஹாரி கேன் அசத்தல்: குரேஷியாவை வீழ்த்தியது இங்கிலாந்து!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் அசத்தல் வெற்றி பெற்ற இங்கிலாந்து அணி குறித்து...

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பெனால்டிக்கு முன்பாக ஹாரி கேன். - படம்: ஏபி

Updated On :18 ஜூன் 2026, 2:27 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அமெரிக்காவில் டல்லாஸ் திடலில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை ஆட்டத்தில் குரேஷியாவை 4-2 என வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.

இங்கிலாந்து அணி 1966ஆம் ஆண்டு தனது முதல் உலகக் கோப்பையை வென்றது. தற்போது, இரண்டாவது உலகக் கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் இருக்கிறது.

இந்தப் போட்டியில் ஹாரி கேன் 12ஆவது நிமிஷத்தில் பெனால்டியில் ஒரு கோல், 42ஆவது நிமிஷத்தில் மற்றுமொரு கோல் அடித்து அசத்தினார்.

குரேஷியா அணி 36ஆவது நிமிஷத்திலும், முதல் பாதியின் முடிவிலும் (45'+5') கோல் அடித்து 2-2 என சமன்படுத்தியது. அடுத்து 47ஆவது நிமிஷத்தில் இங்கிலாந்தின் ஜுட் பெல்லிங்கம் கோல் அடித்து 3-2 என முன்னிலை வகித்தது.

ஆட்டம் விருவிருப்பாகச் சென்ற நிலையில், 85ஆவது நிமிஷத்தில் மார்கஸ் ராஷ்போர்டு கோல் அடித்து 4-2 என அபார வெற்றி பெற்றது. இந்தப் போட்டியின் ஆட்ட நாயகனாக ஹாரி கேன் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

Summary

Harry Kane ties England's record for World Cup goals in 4-2 win over Croatia

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