செய்திகள்

குகேஷ், அரவிந்த் மீண்டும் தோல்வி!

பிராக் இன்டா்நேஷனல் செஸ் போட்டியின் மாஸ்டா்ஸ் பிரிவில், இந்தியாவின் டி.குகேஷ், அரவிந்த் சிதம்பரம் ஆகியோா் 5-ஆவது சுற்றில் தோல்வி

News image
டி. குகேஷ்- கோப்புப் படம்
Updated On :2 மார்ச் 2026, 11:39 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பிராக் இன்டா்நேஷனல் செஸ் போட்டியின் மாஸ்டா்ஸ் பிரிவில், இந்தியாவின் டி.குகேஷ், அரவிந்த் சிதம்பரம் ஆகியோா் 5-ஆவது சுற்றில் தோல்வி கண்டனா்.

அந்தச் சுற்றில், கருப்பு நிற காயுடன் விளையாடிய நடப்பு உலக சாம்பியனான குகேஷ் - உஸ்பெகிஸ்தானின் நோடிா்பெக் அப்துசதோரோவிடம் தோல்விடைந்தாா். வெள்ளை நிறுத்துடன் களமாடிய அரவிந்த் - ஸ்பெயினின் டேவின் ஆன்டனிடம் வீழ்ந்தாா்.

குகேஷுக்கு இது 2-ஆவது தோல்வியாக இருக்க, போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான அரவிந்த் 3-ஆவது தோல்வியைச் சந்தித்திருக்கிறாா்.

இதர ஆட்டங்களில், நெதா்லாந்தின் ஜோா்டென் வான் ஃபாரீஸ்ட் - அமெரிக்காவின் ஹன்ஸ் மோக் நீமனையும், செக் குடியரசின் டேவிட் நவாரா - உஸ்பெகிஸ்தானின் நோடிா்பெக் யாகுபோவையும் வீழ்த்தினா். ஈரானின் பா்ஹாம் மக்சூத்லூ - ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமரை வென்றாா்.

இதையடுத்து 5 சுற்றுகள் முடிவில், புள்ளிகள் பட்டியலில் குகேஷ், அரவிந்த் இருவருமே தலா 1.5 புள்ளிகளுடன் முறையே 8 மற்றும் 10-ஆம் இடங்களில் உள்ளனா். ஜோா்டென் வான் ஃபாரீஸ்ட் 4 புள்ளிகளுடன் தனி முன்னிலை வகிக்கிறாா்.

சேலஞ்சா்ஸ்: இப்போட்டியிலேயே சேலஞ்சா்ஸ் பிரிவு 5-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் திவ்யா தேஷ்முக் கருப்பு நிற காய்களுடன் களம் கண்டு, சக இந்தியரான சூா்யசேகா் கங்குலியை வீழ்த்தினாா்.

நடப்பு மகளிா் உலகக் கோப்பை சாம்பியனான திவ்யாவுக்கு, இந்தப் போட்டியில் இது முதல் வெற்றியாக இருக்க, சூா்யசேகா் 3-ஆவது தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளாா்.

புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது, திவ்யா 2.5 புள்ளிகளுடன் 5-ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறியிருக்க, சூா்யசேகா் 1 புள்ளியுடன் 10-ஆம் இடத்தில் இருக்கிறாா். செக் குடியரசின் வச்லாவ் ஃபினெக் 4 புள்ளிகளுடன் தனிமுன்னிலையில் உள்ளாா்.

