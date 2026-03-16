ரஃபீனியா ஹாட்ரிக் கோல்..! புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

லா லிகா கால்பந்துத் தொடரில் பார்சிலோனா அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரஃபீனியா ஹாட்ரிக் கோல் அடித்து அசத்தினார்.
செவில்லா அணிக்கு எதிராக தனது சொந்த மண்ணில் விளையாடிய பார்சிலோனா அணி 5-2 என அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலமாக பார்சிலோனா அணி தனது முதலிடத்தை தக்க வைத்துள்ளது.
நேற்றிரவு நடந்த இந்தப் போட்டியில் பார்சிலோனா அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரஃபீனியா பெனால்டியில் (9’, 21’) இரண்டு கோல்கள், 51ஆவது நிமிஷத்தில் ஒன்றுமாக மொத்தம் மூன்று கோல்களை அடித்து அசத்தினார்.
இந்த வெற்றியின் மூலமாக புள்ளிப் பட்டியலில், பார்சிலோனா அணி 70 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தை தக்க வைத்துள்ளது. 4 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் ரியல் மாட்ரிட் அணி இரண்டாம் இடத்தில் நீடிக்கிறது.
இந்தப் போட்டியில் லாமின் யமால், ஃபெர்மின் லோபஸுக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டது. இந்தப் போட்டியில் கவி சப்ஸ்டியூட்டாக களம்கண்டார். காயம் காரணமாக பல வாரங்கள் விளையாடமல் இருந்த கவிக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
லா லிகா புள்ளிப் பட்டியல்
1. பார்சிலோனா - 70 புள்ளிகள்
2. ரியல் மாட்ரிட் - 66 புள்ளிகள்
3. அத்லெடிகோ மாட்ரிட் - 57 புள்ளிகள்
4. வில்லாரியல் - 55 புள்ளிகள்
5. ரியல் பெட்டிஸ் - 44 புள்ளிகள்
6. செல்டா விகோ - 41 புள்ளிகள்
summary
Raphinha hat-trick fires Barcelona past Sevilla to stay top in La liga points table.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
