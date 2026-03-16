Dinamani
எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வனுக்கு சாகித்ய அகாதெமி விருது பாஜகவுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை இல்லை; வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்! - தவெகஒளிப்பதிவுக்கான சிறந்த ஆஸ்கர் விருது பெற்ற முதல் பெண்! அவர் சொன்ன ரகசியம்!சிறந்த திரைப்படம் உள்பட 6 ஆஸ்கர் விருதுகளை வென்ற ஒன் பேட்டில் ஆஃப்டர் அனதர்! கதை என்ன?2026ஆம் ஆண்டுக்கான ஆஸ்கர் விருதுகள்! வெற்றியாளர்கள் முழு விவரம்!! தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் குறைவுமீண்டும் சென்னை திரும்பிய துபை விமானம் மேற்கு வங்கத்தில் தலைமைச்செயலாளர் மாற்றம்! கட்டாக் மருத்துவமனையில் பயங்கர தீ விபத்து: 10 நோயாளிகள் பலி சென்னை மாதவரத்தில் என்கவுன்டரில் ரௌடி சுட்டுக்கொலை!
/
செய்திகள்

ரஃபீனியா ஹாட்ரிக் கோல்..! புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

பார்சிலோனா அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரஃபீனியா ஹாட்ரிக் கோல் அடித்தது குறித்து...

News image
கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் ரஃபீனியா. - படம்: ஏபி
Updated On :16 மார்ச் 2026, 8:47 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லா லிகா கால்பந்துத் தொடரில் பார்சிலோனா அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரஃபீனியா ஹாட்ரிக் கோல் அடித்து அசத்தினார்.

செவில்லா அணிக்கு எதிராக தனது சொந்த மண்ணில் விளையாடிய பார்சிலோனா அணி 5-2 என அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலமாக பார்சிலோனா அணி தனது முதலிடத்தை தக்க வைத்துள்ளது.

நேற்றிரவு நடந்த இந்தப் போட்டியில் பார்சிலோனா அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரஃபீனியா பெனால்டியில் (9’, 21’) இரண்டு கோல்கள், 51ஆவது நிமிஷத்தில் ஒன்றுமாக மொத்தம் மூன்று கோல்களை அடித்து அசத்தினார்.

இந்த வெற்றியின் மூலமாக புள்ளிப் பட்டியலில், பார்சிலோனா அணி 70 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தை தக்க வைத்துள்ளது. 4 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் ரியல் மாட்ரிட் அணி இரண்டாம் இடத்தில் நீடிக்கிறது.

இந்தப் போட்டியில் லாமின் யமால், ஃபெர்மின் லோபஸுக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டது. இந்தப் போட்டியில் கவி சப்ஸ்டியூட்டாக களம்கண்டார். காயம் காரணமாக பல வாரங்கள் விளையாடமல் இருந்த கவிக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

லா லிகா புள்ளிப் பட்டியல்

1. பார்சிலோனா - 70 புள்ளிகள்

2. ரியல் மாட்ரிட் - 66 புள்ளிகள்

3. அத்லெடிகோ மாட்ரிட் - 57 புள்ளிகள்

4. வில்லாரியல் - 55 புள்ளிகள்

5. ரியல் பெட்டிஸ் - 44 புள்ளிகள்

6. செல்டா விகோ - 41 புள்ளிகள்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

லாமின் யமால் முதல்முறையாக ஹாட்ரிக் கோல்..! முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

லாமின் யமால் முதல்முறையாக ஹாட்ரிக் கோல்..! முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

அரையிறுதியில் ஒருவருக்கு ரெட் கார்டு..! பார்சிலோனா படுதோல்வி, அத்லெடிகோ அபாரம்!

அரையிறுதியில் ஒருவருக்கு ரெட் கார்டு..! பார்சிலோனா படுதோல்வி, அத்லெடிகோ அபாரம்!

லாமின் யமால் ஆட்ட நாயகன்..! முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

லாமின் யமால் ஆட்ட நாயகன்..! முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

பார்சிலோனா அபார வெற்றி: ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்குத் தேர்வான 8 அணிகள்!

பார்சிலோனா அபார வெற்றி: ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்குத் தேர்வான 8 அணிகள்!

வீடியோக்கள்

பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
வீடியோக்கள்

பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
வீடியோக்கள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
வீடியோக்கள்

நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு