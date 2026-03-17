டென்னிஸ் உலகத் தரவரிசை- மெத்வதெவ், ரைபகினா ஏற்றம், ஸ்வியாடெக் சறுக்கல்

அமெரிக்காவில் இண்டியன் வெல்ஸ் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நிறைவடைந்த நிலையில், ஆடவா், மகளிா் உலகத் தரவரிசையில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.

மெத்வதெவ்
Updated On :17 மார்ச் 2026, 8:04 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்காவில் இண்டியன் வெல்ஸ் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நிறைவடைந்த நிலையில், ஆடவா், மகளிா் உலகத் தரவரிசையில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.

இதில் ஆடவா் பிரிவில் சாம்பியனான இத்தாலியின் யானிக் சின்னா் (2), மகளிா் பிரிவில் கோப்பை வென்ற பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா (1) ஆகியோா் தங்களின் இடத்தில் மாற்றமின்றி தொடா்கின்றனா். அரையிறுதியில் தோல்வி கண்டபோதும் ஸ்பெயினின் காா்லோஸ் அல்கராஸ் நம்பா் 1 இடத்தில் நிலைக்கிறாா்.

எனினும், இறுதிச்சுற்றில் தோற்ற ரஷியாவின் டேனியல் மெத்வதெவ், கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா ஆகியோா் தங்கள் பிரிவில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனா். மெத்வதெவ் கடந்த ஆண்டு ஜூலைக்கு பிறகு முதல்முறையாக டாப் 10 இடத்துக்கு வர, ரைபகினா 2-ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறியிருக்கிறாா்.

ஆடவா் பிரிவில் கடைசி 3 இடங்களில் மட்டுமே மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ள நிலையில், மகளிா் பிரிவில் 5 இடங்களில் ஏற்ற, இறக்கம் நிகழ்ந்துள்ளன.

ஏடிபி (டாப் 10)

தரவரிசை வீரா் புள்ளிகள்

1 காா்லோஸ் அல்கராஸ் (ஸ்பெயின்) 13,550

2 யானிக் சின்னா் (இத்தாலி) 11,400

3 நோவக் ஜோகோவிச் (சொ்பியா) 5,370

4 அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ் (ஜொ்மனி) 4,905

5 லொரென்ஸோ முசெத்தி (இத்தாலி) 4,365

6 அலெக்ஸ் டி மினாா் (ஆஸ்திரேலியா) 4,185

7 டெய்லா் ஃப்ரிட்ஸ் (அமெரிக்கா) 4,170

8 ஃபெலிக்ஸ் அலியாசிம் (கனடா)+1 4,000

9 பென் ஷெல்டன் (அமெரிக்கா)-1 3,860

10 டேனியல் மெத்வதெவ் (ரஷியா)+1 3,610

டபிள்யூடிஏ (டாப் 10)

தரவரிசை வீராங்கனை புள்ளிகள்

1 அரினா சபலென்கா (பெலாரஸ்) 11,025

2 எலனா ரைபகினா (கஜகஸ்தான்)+1 7,783

3 இகா ஸ்வியாடெக் (போலந்து)-1 7,413

4 கோகோ கௌஃப் (அமெரிக்கா) 6,748

5 ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா (அமெரிக்கா) 6,678

6 அமாண்டா அனிசிமோவா (அமெரிக்கா) 6,180

7 ஜாஸ்மின் பாலினி (இத்தாலி) 4,232

8 எலினா ஸ்விடோலினா (உக்ரைன்)+1 4,020

9 விக்டோரியா போகோ (கனடா)+1 3,351

10 மிரா ஆண்ட்ரீவா (ரஷியா)-1 3,066

இறுதி ஆட்டத்தில் சபலென்கா-ரைபகினா மோதல்

மாநில வாலிபால்: ஐசிஎஃப், எஸ்ஆா்எம் வெற்றி

மாநில ஆடவா், மகளிா் வாலிபால் தொடக்கம்

உலகத் தரவரிசை: ஜோகோவிச், ரைபகினா முன்னேற்றம்

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!

