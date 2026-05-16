Dinamani
ரூ.100 கோடி ஆன்லைனில் கல்வி வழங்கும் நிறுவனத்தை மூடும் அங்குர் வாரிகூ! ஏஐ காரணமா?கெனிஷா பிரேக் அப்?தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று (மே 16) குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!பள்ளி, கல்லூரிகளில் போதைப் பொருள் புழக்கம்: ஆய்வு நடத்த உத்தரவுஅமைச்சரவை விரிவாக்கம்! ஆளுநருடன் தனிச் செயலர் செந்தில் குமார் சந்திப்புதமிழ்நாட்டுக்கு 2 அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்குரைஞர்கள்! குற்றவியல் வழக்குரைஞராக ஜான் சத்யன்!!சென்னையில் நிலவும் மிதமான வானிலை! எத்தனை நாள்கள் நீடிக்கும்?
/
செய்திகள்

ஒற்றுமைக் கோப்பைக்கான 28 பேர் கொண்ட இந்திய கால்பந்து அணி!

ஒற்றுமைக் கோப்பைக்கான இந்திய கால்பந்து அணி குறித்து...

News image

இந்திய கால்பந்து அணி. - படம்: ஏஐஎஃப்எஃப்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இங்கிலாந்தில் நடைபெற இருக்கும் ஒற்றுமைக் கோப்பைக்கான 28 பேர் கொண்ட இந்திய கால்பந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தலைமைப் பயிற்சியாளர் காலித் ஜமில் இந்த அணியை அறிவித்துள்ளார்.

இந்தியன் சூப்பர் லீக் போட்டிகள் முடிவடைந்த பிறகு அனைத்து வீரர்களும் பெங்களூரில் கூடுகின்றனர். அங்கிருந்து லண்டனுக்கு மே.24ஆம் தேதி கிளம்புகிறார்கள்.

பெங்களூரில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் இறுதிக்கட்ட அணியான 23 பேரை தலைமைப் பயிற்சியாளர் தேர்வு செய்வார் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஃபிஃபா தரவரிசையில் இந்திய அணி 136ஆவது இடத்திலும் ஜமைக்கா 71ஆவது இடத்திலும் நைஜீரியா 26ஆவது இடத்திலும் ஜிம்பாப்வே 130ஆவது இடத்திலும் இருக்கின்றன. இந்த 4 அணிகள்தான் யுனைடி கப் எனப்படும் ஒற்றுமைக் கோப்பையில் விளையாடுகின்றன.

இது குறித்து பயிற்சியாளர் ஜமீல் கூறியிருப்பதாவது: இந்தாண்டு இறுதியில் வரும் எஸ்ஏஎஃப்எஃப் போன்ற தொடர்களுக்கு தயாராகுவதற்கு உதவியாக இந்த ஒற்றுமைக் கோப்பை போட்டிகள் இருக்கும்.

ஃபிஃபா ஏற்படுத்தும் ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் நாங்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். ஐஎஸ்எல் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டவர்களை வைத்து 26 பேர் தேர்வுசெய்யப்பட்டுள்ளார்கள்.

வலுவான எதிரணியுடன் விளையாடும்போது தன்னம்பிக்கை ஏற்படும். இதுபோன்ற பல போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும் எனக் கூறினர்.

கோல்கீப்பர்கள்: குர்ப்ரீத் சிங் சந்து, விஷால் கைத், ஹிருதிக் திவாரி, அல்பினோ கோம்ஸ்.

டிஃபெண்டர்ஸ்: ராகுல் பீக்கே, நிகில் பூஜாரி, ரோஷன் சிங் நாரேம், அபிஷேக் சிங் தக்சிம், அன்வர் அலி, சந்தேஷ் ஜிங்சன், ஆகாஷ் மிஸ்ரா, பிஜோய் வர்கீஸ், ப்ரம்வீர்.

மிட்ஃபீல்டர்: ஆஷிக் குருனியன், லாலெங்மாவியா ரால்டே, சாஹல் அப்துல் சமத், அனிருத் தாபா, ஜீக்சன் சிங் தௌனோஜாம், நௌஃபல் பிஎன், ரிக்கி ஷபோங்.

ஃபார்வேடுகள்: ரியான் வில்லியம்ஸ், மன்வீர் சிங், லிஸ்டன் கோலாகோ, சுஹைல் அகமது பட், எட்மன்ட் லால்ரிண்டிகா, லல்லியன்சுவாலா சாங்டே, ரஹீம் அலி, ஃபரூக் சவுத்ரி.

போட்டிகள் விவரம்:

அரையிறுதி 1
மே,27: நைஜீரியா - ஜிம்பாப்வே

அரையிறுதி 2

மே.28: ஜமைக்கா - இந்தியா

இறுதிப் போட்டி, ஃபிளேஆஃப்கான மூன்றாமிடம்

மே.30. முதலிரண்டு அரையிறுதில் வெல்லும் அணிகளும் தோற்கும் அணிகளும் மோதுகின்றன.

Summary

Khalid Jamil announces 28-member preliminary squad for Unity Cup 2026

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சஹீரா, புர்னா பாய் கூட்டணியில் கால்பந்து உலகக் கோப்பைக்கான பாடல்!

சஹீரா, புர்னா பாய் கூட்டணியில் கால்பந்து உலகக் கோப்பைக்கான பாடல்!

ஆசியக் கோப்பை யு17 - இந்திய ஆடவா் கால்பந்து அணி அறிவிப்பு

ஆசியக் கோப்பை யு17 - இந்திய ஆடவா் கால்பந்து அணி அறிவிப்பு

வரலாறு படைத்த மான்செஸ்டர் சிட்டி கால்பந்து அணி!

வரலாறு படைத்த மான்செஸ்டர் சிட்டி கால்பந்து அணி!

சாஃப் யு20 போட்டி அரையிறுதியில் இன்று இந்தியா-பூடான் மோதல்

சாஃப் யு20 போட்டி அரையிறுதியில் இன்று இந்தியா-பூடான் மோதல்

விடியோக்கள்

”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
வீடியோக்கள்

”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

43 நிமிடங்கள் முன்பு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
வீடியோக்கள்

மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

48 நிமிடங்கள் முன்பு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
வீடியோக்கள்

பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு