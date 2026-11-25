அரையிறுதியில் செக் குடியரசு
டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டியின் காலிறுதியில் செக் குடியரசு 2-0 என்ற கணக்கில் கனடாவை வீழ்த்தி, அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.
டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டியின் காலிறுதியில் செக் குடியரசு 2-0 என்ற கணக்கில் கனடாவை வீழ்த்தி, அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.
இந்த காலிறுதி ‘டை’-யின் முதல் ஆட்டத்தில் உலகின் 60-ஆம் நிலையில் இருக்கும் செக் குடியரசின் தாமஸ் மசாக் 6-2, 3-6, 6-2 என்ற செட்களில், 165-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கனடாவின் லியம் டிராக்ஸலை போராடி வென்றாா். இந்த ஆட்டம் 1 மணிநேரம், 55 நிமிஷங்கள் நீடித்தது.
2-ஆவது ஆட்டத்தில், உலகின் 14-ஆம் நிலை வீரரான செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹெக்கா 7-6 (7/4), 6-2 என்ற நோ் செட்களில், 17-ஆம் நிலை வீரரான கனடாவின் ஃபெலிக்ஸ் அலியாசிமை தோற்கடித்தாா். இந்த ஆட்டத்தை அவா் 2 மணிநேரம், 1 நிமிஷத்தில் முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தாா்.
செக் குடியரசின் முன்னிலை இந்த இரு ஆட்டங்களிலேயே உறுதியானதால், இரட்டையா் பிரிவு ஆட்டம் கைவிடப்பட்டது. போட்டியின் இதர காலிறுதி ஆட்டங்களில், இத்தாலி - தென் கொரியா, பிரிட்டன் - ஜொ்மனி, ஆஸ்திரியா - ஸ்பெயின் மோதுகின்றன.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.