தன்வி, உன்னதி முன்னேற்றம்; பிரணய், கிரணுக்கு ஏமாற்றம்
சையது மோடி இன்டா்நேஷனல் பாட்மின்டன் போட்டியில், இந்தியாவின் உன்னதி ஹூடா, தன்வி சா்மா ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேற, ஹெச்.எஸ். பிரணய், கிரண் ஜாா்ஜ் ஆகியோா் அந்தச் சுற்றில் தோல்வியுற்றனா்.
சையது மோடி இன்டா்நேஷனல் பாட்மின்டன் போட்டியில், இந்தியாவின் உன்னதி ஹூடா, தன்வி சா்மா ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேற, ஹெச்.எஸ். பிரணய், கிரண் ஜாா்ஜ் ஆகியோா் அந்தச் சுற்றில் தோல்வியுற்றனா்.
மகளிா் ஒற்றையரில், போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் உன்னதி ஹூடா 21-15, 21-19 என்ற கேம்களில், உக்ரைனின் யெவ்ஹெனியா கான்டெமிரை தோற்கடித்தாா். 5-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அஷ்மிதா சாலிஹா 21-14, 21-16 என, உக்ரைனின் பாலினா புரோவாவை வென்றாா்.
8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இஷாராணி பருவா 21-12, 25-23 என்ற கேம்களில், இந்தோனேசியாவின் தாலிடா ரமதானியை வென்றாா். ரக்ஷிதா ஸ்ரீ 21-17, 19-21, 21-14 என சக இந்தியரான சூா்ய கரிஷ்மா தமிரியை தோற்கடித்தாா். மாளவிகா பன்சோத் 17-21, 12-21 என, தஸ்னிம் மிா்ரிடம் அதிா்ச்சித் தோல்வியுற்றாா்.
அதேபோல், 7-ஆம் இடத்திலிருந்த தேவிகா சிஹக் 14-21, 21-18, 16-21 என, தான்யா ஹேம்நாத்திடம் போராடி வீழ்ந்தாா். அன்மோல் காா்ப் 21-14, 21-11 என, ஸ்ரீயன்ஷி வலிஷெட்டியை வென்றாா். 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் தன்வி சா்மா 1-2 என மலேசியாவின் கோ ஜின் வெய்க்கு எதிராக பின்தங்கியிருந்தபோது, வெய் காயத்தால் போட்டியிலிருந்து விலகினாா். தன்வி வென்ாக அறிவிக்கப்பட்டாா்.
மகளிா் இரட்டையரில், போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருப்போரும், நடப்பு சாம்பியனுமான டிரீசா ஜாலி/காயத்ரி கோபிசந்த் 21-8, 21-7 என எளிதாக, இந்தியாவின் ராஷ்மி கணேஷ்/அம்ருதா பிரமுதேஷ் கூட்டணியை வென்றனா்.
8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அஸ்வினி பாட்/ஷிகா கௌதம் கூட்டணி 21-16, 23-21 என்ற கேம்களில், சக இந்திய ஜோடியான தியா பீமய்யா/பருனி பா்ஷ்வா் இணையை வென்றது.
ஆடவா் ஒற்றையரில், துஷாா் சுவீா் 21-11, 21-17 என, 5-ஆம் இடத்திலிருந்த மலேசியாவின் ஜஸ்டின் ஹோவை வீழ்த்தி அசத்தினாா்.
கலப்பு இரட்டையரில், போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருக்கும் துருவ் கபிலா/தனிஷா கிராஸ்டோ ஜோடி 16-21, 21-16, 21-14 என்ற கேம்களில், சக இந்திய ஜோடியான திவ்யாம் அரோரா/ஷ்ரவனி வாலேகரை வென்றது. துருவ் ராவத்/மனீஷா இணை 21-16, 21-13 என, இந்தியாவின் மோஹித் ஜக்லன்/லக்ஷிதா ஜக்லன் ஜோடியை சாய்த்தது.
ஆடவா் ஒற்றையரில் கிரண் ஜாா்ஜ், சங்கா் முத்துசாமி, ஹெச்.எஸ். பிரணய், தருண் மன்னெபள்ளி ஆகியோரும், மகளிா் ஒற்றையரில் ஆகா்ஷி காஷ்யப், மான்சி சிங், அனுபமா உபாத்யாய, தன்வி பத்ரியும் தோல்வியைத் தழுவினா்.
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