வில்வித்தையில் வெண்கலம் வென்ற நீரஜ்..! இந்தியாவுக்கு 80ஆவது பதக்கம்!
ஆசிய விளையாட்டில் வெண்கலம் வென்ற இந்திய வீரர் நீரஜ் சௌஹான் குறித்து...
இந்திய வீரர் நீரஜ் சௌஹான் - படம்: எக்ஸ் / ஒலிம்பிக் கேல்
ஆசிய விளையாட்டில் தனிநபர் ஆடவருக்கான ரிகர்வ் வில்வித்தையில் இந்திய வீரர் நீரஜ் சௌஹான் வெண்கலம் வென்று அசத்தினார்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
தனிநபர் ஆடவருக்கான ரிகர்வ் வில்வித்தை இறுதிப் போட்டியில் பங்கேற்ற இந்திய வீரர் நீரஜ் சௌஹான் மற்றுமொரு இந்திய வீரரை வீழ்த்தி வெண்கலம் வென்றார்.
இந்தப் பிரிவில் தென்கொரியாவின் லீ வூ சீக் தங்கமும் ஜப்பான் வீரர் ஜூன்யா நகானிஷி வெள்ளிப் பதக்கமும் வென்றார்கள்.
இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 80 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. அதில் 18 தங்கம், 26 வெள்ளி, 36 வெண்கலப் பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா ஐந்தாவது இடத்தில் நீடிக்கிறது.
Bronze for Neeraj Chauhan! ð¥ð®ð³— Olympic Khelââ¢ (@OlympicKhel) October 3, 2026
In an all-India bronze medal match in Recurve Men's Archery, Neeraj Chauhan scripts a brilliant come-from-behind victory over compatriot Dhiraj Bommadevara to finish on the podium at #AichiNagoya2026.#AsianGames pic.twitter.com/nywwujLYHN
Summary
In an all-India bronze medal match in Recurve Men's Archery, Bronze for Neeraj Chauhan!
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