செவில்லாவுடன் டிரா செய்த எஸ்பான்யோல்
ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில், எஸ்பான்யோல் - செவில்லா அணிகள் மோதிய ஆட்டம் 1-1 கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது.
செவில்லாவுடன் டிரா செய்த எஸ்பான்யோல்
ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில், எஸ்பான்யோல் - செவில்லா அணிகள் மோதிய ஆட்டம் 1-1 கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது.
இந்திய நேரப்படி, திங்கள்கிழமை அதிகாலை நிறைவடைந்த இந்த ஆட்டத்தில், இரு அணிகளுமே பரஸ்பரம் சவால் அளித்ததால், முதல் பாதியில் எந்த அணிக்குமே கோல் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.
2-ஆவது பாதியில் செவில்லா வீரா் அரோனா சங்கான்டே 56-ஆவது நிமிஷத்தில் எஸ்பான்யோல் வீரா் ராபா்டோ ஃபொ்னாண்டஸை பெனால்ட்டி பாக்ஸில் வைத்து கீழே தள்ளியதால், ‘ரெட் காா்டு’ காட்டி வெளியேற்றப்பட்டாா்.
இதனால் செவில்லா 10 பேருடன் விளையாடும் நிலைக்கு ஆளானது. எனினும், கடைசி நேரத்தில் செவில்லாவுக்காக லூகாஸ் ஸ்டாஸின் 85-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து, தனது அணியை முன்னிலை பெறச் செய்தாா்.
ஆனால் அந்த அணிக்கான அதிா்ச்சியாக, எஸ்பான்யோல் வீரா் மாா்கோஸ் ஃபொ்னாண்டஸ் ஸ்டாப்பேஜ் டைமில் (90+8’) ஸ்கோா் செய்தாா். இதனால் ஆட்டம் 1-1 என டிராவில் முடிந்தது.
முன்னதாக நள்ளிரவில் நடைபெற்ற ஆட்டங்களில், நடப்பு சாம்பியனான பாா்சிலோனா 5-0 என வாலென்சியாவை வெல்ல, அலேவ்ஸ் 5-2 என்ற வகையில் ஒசாசுனாவை சாய்த்தது.
புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது பாா்சிலோனா முன்னிலையில் உள்ளது.
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