The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆசிய விளையாட்டு: மகளிர் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்கு தங்கம்!தமிழ்நாட்டில் அதிகரிக்கும் டெங்கு! இதுவரை 17,348 பேர் பாதிப்பு!தொடர் சரிவில் தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம்வடகிழக்கு பருவமழை: மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதல்வர் விஜய் 2-வது நாளாக ஆலோசனை!புதிய சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் இருந்து எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வத்தை விடுவிக்க மறுப்புகாமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்!பொன்னேரியில் மருத்துவமனை ஊழியரை பெட்ரோல் ஊற்றி கொல்ல முயன்றவர் சுட்டுப்பிடிப்புமேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழை வாய்ப்பு2027 மாா்ச்-க்குள் 1 லட்சம் வீடுகளில் மேற்கூரை சூரியசக்தி மின்சாரம்: நிர்மல்குமாா்தனியாா் பேருந்து கட்டண உயா்வு: தமிழக அரசு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு

கடைசி சர்வதேச போட்டிக்கான ஜெர்ஸியை அறிமுகப்படுத்திய மெஸ்ஸி..! வைரலாகும் விடியோ!

ஆர்ஜென்டீன வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி தான் விளையாடும் கடைசி சர்வதேச போட்டிக்கான ஜெர்ஸியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது குறித்து...

Messi unveils the jersey for the final match.

கடைசி போட்டிக்கான ஜெர்ஸியை அறிமுகப்படுத்திய மெஸ்ஸி - படங்கள்: இன்ஸ்டா / லியோ மெஸ்ஸி

Published On :

ஆர்ஜென்டீன வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி (39 வயது) சர்வதேச கால்பந்துப் போட்டியில் தனது கடைசி ஆட்டத்துக்கான புதிய ஜெர்ஸியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.

ஆர்ஜென்டீன கால்பந்து அணிக்கு ஆக. 2005 முதல் ஆக.2026 வரை 21 ஆண்டுகள் மெஸ்ஸி விளையாடியுள்ளார். கடந்த 2022ல் உலகக் கோப்பையை வென்று கொடுத்த அவர் 2026 உலகக் கோப்பையில் இறுதிப் போட்டி வரைக்கும் முன்னேறிச்சென்று ஸ்பெயினிடம் 0-1 என அவரது தலைமையிலான ஆர்ஜென்டீனா தோல்வியுற்றது.

ஆர்ஜென்டீனாவிற்கு அதிக கோல்கள் (125) அடித்தவராக இருக்கும் மெஸ்ஸி, தனது ஓய்வை ஆக.31ஆம் தேதி இரவு இன்ஸ்டாகிராமில் அறிவித்தார். பின்னர் அவருக்கு பிரியாவிடை நிகழ்ச்சி நடத்த ஆர்ஜென்டீன கால்பந்து கழகத்தினால் முடிவெடுக்கப்பட்டது.

ஆர்ஜென்டீன அணிக்காக மெஸ்ஸி தனது கடைசி போட்டியாக வரும் அக்.6ஆம் தேதி பெனின் அணிக்கு எதிராக விளையாட ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். இதற்கான புதிய ஜெர்ஸியை அவர் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்தப் பதிவில், “ஒரு கடைசி போட்டி. வாழ்நாளுக்கான ஜெர்ஸி” எனக் குறிப்பிட்டுள்ள மெஸ்ஸி விடியோ ஒன்றையும் அதனுடன் வெளியிட்டுள்ளார். அதில் தங்க நிறத்திலான 10 என்ற எண் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.

மொத்தமாக 930 கோல்கள் அடித்துள்ள மெஸ்ஸி அமெரிக்காவில் எம்எல்எஸ் தொடரில் இன்டர் மியாமி க்ளப் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.

2021ல் கோபா அமெரிக்காவை வென்ற மெஸ்ஸி, 2024ல் உலகக் கோப்பையும் 2024ல் மீண்டும் கோபா அமெரிக்காவை தக்கவைத்தது. நூல் இழையில் 2026 உலகக் கோப்பை தவறியது. பேலந்தோர் விருதுக்கான போட்டியில் இடம்பெற்றுள்ள மெஸ்ஸி 9ஆவது முறையாக இந்த விருதை வெல்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Summary

Lionel Messi Reveals Argentina Jersey With Gold Numbers in Video Ahead of Final International Match

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அதிவேகமாக 100 கோல்கள்: எம்எல்எஸ் தொடரில் வரலாறு படைத்த லியோ மெஸ்ஸி!

அதிவேகமாக 100 கோல்கள்: எம்எல்எஸ் தொடரில் வரலாறு படைத்த லியோ மெஸ்ஸி!

மெஸ்ஸிக்கு பிரியாவிடை..! ஆர்ஜென்டீன ஜெர்ஸியில் கடைசியாக ஓர் ஆட்டம்!

மெஸ்ஸிக்கு பிரியாவிடை..! ஆர்ஜென்டீன ஜெர்ஸியில் கடைசியாக ஓர் ஆட்டம்!

எம்எல்எஸ் தொடரில் முதல்முறை... புதிய வரலாறு படைத்த மெஸ்ஸி!

எம்எல்எஸ் தொடரில் முதல்முறை... புதிய வரலாறு படைத்த மெஸ்ஸி!

கோட் விவாதம் தீர்க்கப்பட்டது... மெஸ்ஸி பகிர்ந்த விடியோ வைரல்!

கோட் விவாதம் தீர்க்கப்பட்டது... மெஸ்ஸி பகிர்ந்த விடியோ வைரல்!

விடியோக்கள்

ஜெயிலர்-2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

ஜெயிலர்-2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்