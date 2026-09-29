பயிற்சியாளர் இல்லாமல் என்னால் எதையும் செய்திருக்க முடியாது: பளு தூக்குதலில் வெள்ளி வென்ற மீராபாய் சானு!
பயிற்சியாளர் இல்லாமல் என்னால் எதையும் செய்திருக்க முடியாது என்று இந்திய பளு தூக்குதல் வீராங்கானை பேசியது குறித்து...
மீராபாய் சானு. - படம் - பிடிஐ
பயிற்சியாளர் இல்லாமல் என்னால் எதையும் செய்திருக்க முடியாது என்று ஆசிய விளையாட்டில் வெள்ளி வென்ற இந்திய பளு தூக்குதல் வீராங்கானை மீராபாய் சானு இன்று (செப். 29) பேசினார்.
ஜப்பானின் நாகோயாவில் 20-ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் மகளிருக்கான பளுதூக்குதல் போட்டியில் 49 கிலோ பிரிவில் கலந்துகொண்ட இந்திய வீராங்கனை மீராபாய் சானு, 198 கிலோ எடையைத் தூக்கி வெள்ளி பதக்கத்தை வென்றுள்ளார்.
இந்த வெற்றிக்குப் பிறகு, இன்று இந்தியா வந்தடைந்த மீராபாய் சானு பேசியதாவது:
ஒவ்வொரு போட்டிக்குப் பிறகும் அடுத்த போட்டிக்குத் தயாராவதும் மிகவும் கடினம். இருப்பினும், எனக்கு பளுதூக்குதல் விளையாட்டு மிகவும் பிடிப்பதால், அதற்காக ஏதாவது செய்ய விரும்பினேன். என்னால் அதைச் செய்ய முடியும் என்று நான் நம்பினேன்.
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எனக்குப் பின்னால் இருந்து ஆதரவளித்தவர்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது. அதிலும் குறிப்பாக, என்னுடைய பயிற்சியாளர் விஜய் மிக முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளார். ஏனென்றால் ஒரு பயிற்சியாளர் இல்லாமல் என்னால் எதையும் செய்திருக்க முடியாது.
ஆட்ட உத்திகளில் மாற்றங்களைச் செய்வதாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு போட்டியின் போது நாம் எவ்வளவு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிப்பதாக இருந்தாலும் சரி, மிகச் சிறிய விஷயங்களில் கூட அவர் எப்போதும் எனக்கு ஆதரவாக இருந்துள்ளார். ஒவ்வொரு சிறிய விஷயமும் மிகவும் முக்கியமானதாக இருந்திருக்கிறது என்று தெரிவித்தார்.
Summary
Indian weightlifter Mirabai Chanu, who won a silver medal at the Asian Games, said that she cannot do anything without a coach.
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