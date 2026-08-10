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தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம்: இன்றைய நிலவரம்!

மேட்டூர் அணை நீர்மட்ட இன்றைய நிலவரம் பற்றி...

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மேட்டூர் அணை (கோப்புப்படம்). - கோப்புப் படம்

Updated On :10 ஆகஸ்ட் 2026, 11:08 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு 5,311 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது.

திங்கள்கிழமை காலை 8 மணிக்கு மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 78.69 அடியாக உயர்ந்தது. மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 5,543 கன அடியிலிருந்து 5,311 அடியாக குறைந்துள்ளது.

அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 1,500 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. நீர் இருப்பு 40.66 டிஎம்சியாக உள்ளது.

Summary

The inflow of water into the Mettur Dam has decreased to 5,311 cusecs.

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