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தமிழ்நாடு

ஒரே நாளில் இறங்கி, ஏறிய தங்கம் விலை

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை ஒரே நாளில் இறங்கி, ஏறி கிராம் ரூ.14,400-க்கும், பவுன் ரூ.1,15,200-க்கும் விற்பனையானது.

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தங்கம் விலை - IANS

Updated On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 12:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை ஒரே நாளில் இறங்கி, ஏறி கிராம் ரூ.14,400-க்கும், பவுன் ரூ.1,15,200-க்கும் விற்பனையானது.

தங்கம் விலை கடந்த ஆக.17-இல் பவுனுக்கு ரூ.400 உயா்ந்து ரூ.1,14,160-க்கும், ஆக.18-இல் பவுனுக்கு ரூ.160 உயா்ந்து ரூ.1,14,320-க்கும் விற்பனையானது.

இந்நிலையில், புதன்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.85 குறைந்து ரூ.14,205-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.680 குறைந்து ரூ.1,13,640-க்கும் விற்பனையானது. தொடா்ந்து, மாலை விலை அதிரடியாக உயா்ந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.195 உயா்ந்து ரூ.14,400-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,560 உயா்ந்து ரூ.1,15,200-க்கும் விற்பனையானது.

அதேபோல், வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ.250-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5,000 குறைந்து ரூ.2.50 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.

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