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தமிழ்நாடு

குதிரைச் சந்தை! அதிக வாக்குகளைப் பெற்றவர்களுக்குத்தான் அதிக விலை!

குதிரை பேரம் குறித்து கி. வீரமணி கூறியது பற்றி...

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திராவிட கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி - கோப்புப் படம்

Updated On :9 ஜூலை 2026, 3:50 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழகத்தில் குதிரைச் சந்தை எல்லோரும் பார்க்கக் கூடிய அளவுக்கு மலிவாக இருப்பதாக திராவிட கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

தவெக அரசு குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுவதாகக் கூறி திராவிட கழகத்தின் தலைவர் கி. வீரமணியிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

விழுப்புரத்தில் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுடன் கி. வீரமணி பேசியதாவது, "முன்பெல்லாம் மாட்டுச் சந்தை, ஆடுகள் வியாபாரம் இருந்தது. இப்போது குதிரை சந்தையும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

அரேபியா போன்ற இடங்களில் நடக்கக் கூடிய குதிரைச் சந்தை, இப்போது மலிவாக எல்லோரும் பார்க்கக் கூடிய அளவுக்கு, வாக்களித்த மக்களையே ஏமாற்றும் அளவுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் புதிய வளர்ச்சி என்னவென்றால், குதிரைச் சந்தை.

குதிரைச் சந்தைக்கு நல்ல விலையும் கிடைக்கிறது. இப்போதெல்லாம் அதிக விலை யாருக்கு என்றால், மக்களிடம் அதிக வாக்குகள் பெற்றவர்களுக்குத்தான் அதிக விலை" என்று தெரிவித்தார்.

Summary

In the horse-trading market, the highest prices go to those who have secured the most votes

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