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தமிழ்நாடு

பனகல் அரசரின் புகழ் வரலாற்றில் நிலைத்திருக்கும்! முதல்வர் விஜய்

பனகல் அரசரின் பிறந்த நாளையொட்டி, முதல்வர் விஜய்யின் பதிவு...

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முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் - கோப்புப்படம்

Updated On :9 ஜூலை 2026, 12:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பனகல் அரசரின் புகழ் தமிழ்நாட்டின் சமூக நீதி வரலாற்றில் என்றும் நிலைத்திருக்கும் என்று முதல்வர் ஜோசப் விஜய் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

நீதிக் கட்சி தலைவா்களில் ஒருவரும், சென்னை மாகாணத்தின் முன்னாள் முதல்வருமான பனகல் அரசரின் பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

இந்நிலையில், முதல்வர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

”சென்னை மாகாணத்தின் இரண்டாவது முதலமைச்சர் பனகல் அரசர் அவர்களின் பிறந்தநாளில் அவருக்கு எனது புகழ் வணக்கத்தைச் செலுத்துகிறேன்.

நீதிக்கட்சியை உருவாக்கியவர்களில் ஒருவராகத் திகழ்ந்த அவர், அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்பை உறுதிப்படுத்தினார். அவரது முற்போக்கான சீர்திருத்தங்கள், பின்னாளில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் முன்னெடுத்த சுயமரியாதை மற்றும் சமூக நீதிப் போராட்டங்களுக்கு வலுவான அடித்தளமாக அமைந்தன. கல்வி வளர்ச்சிக்கான அவரது அக்கறை, மக்கள் நலன் சார்ந்த நிர்வாகப் பார்வை ஆகியவை இன்றும் வழிகாட்டும் உயரிய மரபுகளாகத் திகழ்கின்றன.

பனகல் அரசரின் புகழ் தமிழ்நாட்டின் சமூக நீதி வரலாற்றில் என்றும் நிலைத்திருக்கும்!” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

The fame of the Panagal arasar will endure in history — Chief Minister Vijay

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