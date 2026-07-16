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தமிழ்நாடு

இன்று தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம்

தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் தலைமையில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 16) நடைபெறுகிறது.

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தமிழக சட்டப்பேரவை - (கோப்புப்படம்)

Updated On :16 ஜூலை 2026, 1:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் தலைமையில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 16) நடைபெறுகிறது.

கடந்த மே 10-ஆம் தேதி முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெறும் இரண்டாவது அமைச்சரவைக் கூட்டம் இதுவாகும்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வா் விஜய் தலைமையில் வியாழக்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு அமைச்சரவை கூடுகிறது.

தமிழக அரசு விரைவில் முழு நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யவுள்ளது. அதற்கு முன்னதாக, முதல்வா் விஜய் துறைவாரியாக ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தி வருகிறாா்.

இந்நிலையில், வியாழக்கிழமை கூடவுள்ள அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் நிதிநிலை அறிக்கை குறித்தும் புதிதாக தொழில் தொடங்கவுள்ள நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.

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