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தமிழ்நாடு

நான் முதல்வன் திட்டத்தை முடக்குவது.. மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்!

நான் முதல்வன் திட்டத்தை முடக்குவது இளைஞர்களின் வளர்ச்சியை முடக்கும் செயலாக அமைந்துவிடும் என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

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திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் - File photo

Updated On :20 ஜூன் 2026, 2:53 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நான் முதல்வன் திட்டத்தை முடக்குவது தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களின் வளர்ச்சியை முடக்கும் செயலாக அமைந்துவிடும் என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

முந்தைய திமுக அரசால் தொடங்கப்பட்ட ‘நான் முதல்வன்’ திட்டத்தின் பெயர் எக்ஸ் பக்கத்தில் ’திறன் தமிழ்நாடு’ என மாற்றம் செய்யப்பட்டதோடு, மே 15ஆம் தேதிக்கு முந்தைய பதிவுகள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயர் மாற்றம்

நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயர் மாற்றம் - x

இது குறித்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில்,

நீங்கள் #நான்_முதல்வன் Social Media பக்கங்களின் பெயரை மாற்றலாம். அதில் இருந்த பதிவுகளை நீக்கம் செய்யலாம். ஆனால், இதுபோல ஆயிரம் ஜெனிபர்களின் கனவை நனவாக்கிய நான் முதல்வன் திட்டத்தின் சாதனைகளையும் நன்றியுணர்வையும் மக்கள் மனங்களில் இருந்து நீக்கவே முடியாது. அவை அவர்களின் இதயத்தில் ஆழமாக கரூவூலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுவிட்டன. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக, எனது ஆட்சிக்காலத்தில் “படிங்க, படிங்க, படிங்க” என்று தொடர்ந்து சொல்லி வந்தேன். அப்படி படித்து முன்னேற விரும்பும் இளைஞர்களுக்கு உதவத்தான் #நான்_முதல்வன் எனும் என் கனவுத் திட்டத்தைத் தொடங்கினேன். அதனை முடக்குவது தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களின் வளர்ச்சியை முடக்கும் செயலாக அமைந்துவிடும்! என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

அதனுடன் நான் முதல்வன் திட்டத்தில் பயின்று தேர்ச்சி பெற்ற பெண்ணின் நேர்காணல் விடியோவையும் ஸ்டாலின் இணைத்துள்ளார்.

நான் முதல்வர் திட்டம் - திறன் தமிழ்நாடு

திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் கீழ், கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ’நான் முதல்வன் திட்டம்’ தொடங்கப்பட்டது.

இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் கல்வி, திறன் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தில் தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டத்தின் கீழ், தொழில் வழிகாட்டுதல், திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகள், போட்டித் தேர்வுப் பயிற்சி, வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் உள்ளிட்டவை நடத்தப்பட்டன.

மேலும், யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு தயாராகும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகையும் வழங்கப்பட்டது.

தமிழகத்தில் பேரவைத் தேர்தலில் வென்று தவெக அரசு பொறுப்பேற்றிருக்கும் நிலையில், ’நான் முதல்வன்’ திட்டத்தின் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தின் பெயர் ‘திறன் தமிழ்நாடு’ (TN Skill) என்று மாற்றப்பட்டுள்ளது.

மேலும், அந்த எக்ஸ் பக்கத்தில் மே 15 ஆம் தேதிக்கு முன்பு, கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் பதிவிடப்பட்ட புகைப்படங்கள், விடியோக்கள் உள்பட அனைத்து பதிவுகளும் நீக்கப்பட்டிருப்பது பேசுபொருளாகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Stalling the 'Naan Mudhalvan' scheme... DMK leader Stalin condemns the move!

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