தமிழ்நாடு
பேரவையில் முதல்வர் விஜய் பதிலுரை! இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 23 - நேரலை!
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முதல்வர் விஜய்
மோதல் போக்கை விரும்பவில்லை!
எதற்கெடுத்தாலும் கண்ணை மூடிக் கொண்டு மத்திய அரசுடன் மோதல் போக்கை நாங்கள் விரும்பவில்லை என்று முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
40 நாள்களில் செய்தது என்ன?
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 40 நாள் சாதனைகளை சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் பட்டியலிட்டு உரையாற்றினார்.
உங்க அப்பா எங்க காணோம்: முதல்வர் விஜய் கூறிய குட்டிக்கதை!
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய், வழக்கமாக அவர் கூறும் குட்டிக்கதையைக் கூறினார்.
கலைஞர் படத் திறப்பு விழாவில் தேசியகீதம் 2 முறை பாடப்பட்டது ஏன்? - முதல்வர் விஜய்
கலைஞர் படத் திறப்பு விழாவில் தேசியகீதம் 2 முறை பாடப்பட்டது ஏன் என்று முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் பேரவையில் கேள்வி எழுப்பினார்.
சட்டப்பேரவை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைப்பு!
ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதையடுத்து தமிழக சட்டப்பேரவை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
எதை கிழித்தீர்கள்!
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யின் பதிலுரையில் திமுகவுக்கு எதிராக எழுப்பப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
ஏய் என்ற வார்த்தை அவைக் குறிப்பில் நீக்க வேண்டும்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
உங்க அப்பா எங்க காணோம்: முதல்வர் விஜய் கூறிய குட்டிக்கதை!
சட்டம் - ஒழுங்கு: ஆரம்பத்திலேயே தடுக்காதது ஏன்? 11 மாதங்களாக டிஜிபியே இல்லை! விஜய்
முதல்வர் விஜய்யின் உரைக்கு எதிர்ப்பு! திமுக எம்எல்ஏக்கள் அமளி!
1990 முதல் மக்கள் பணி! விஜய் பேச்சு
பேரவையில் முதல்வர் விஜய் பதிலரை!
தமிழக சட்டப்பேரவை இன்று காலை 9.30 மணிக்கு கூடியது. ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீது முதல்வர் விஜய் பதிலளித்துப் பேசினார்.
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