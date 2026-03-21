தமிழ்நாடு

பட்டுக்கோட்டை - திருத்துறைப்பூண்டி அதிவேக மின்சார ரயில் சோதனை ஓட்டம்!

ரயில் சோதனை ஓட்டம் - கோப்புப்படம்

Updated On :21 மார்ச் 2026, 5:53 am

பட்டுக்கோட்டை - திருத்துறைப்பூண்டி இடையே அதிவேக மின்சார ரயில் இன்று காலை சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட்டது.

திருத்துறைப்பூண்டியில் இருந்து பட்டுக்கோட்டை - காரைக்குடி ரயில் தடத்தில் மின்மயமாக்கல் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

முதற்கட்டமாக திருத்துறைப்பூண்டியில் இருந்து பட்டுக்கோட்டை வரை 50 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு மின் மயமாக்கல் பணிகள் நிறைவுற்றது. அதனை தொடர்ந்து பட்டுக்கோட்டையில் இருந்து அதிராம்பட்டினம், முத்துப்பேட்டை, தில்லைவிளாகம், திருத்துறைப்பூண்டி வரை அதிவேக ரயில் சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த அதி வேக சோதனை ஓட்ட நிகழ்ச்சியில் தெற்கு ரயில்வே முதன்மை தலைமை மின் பொறியாளர் கணேஷ் தலைமையில் ரயில்வே அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

பட்டுக்கோட்டை ரயில் நிலையத்தில் நடந்த அதிவேக சோதனை ஓட்ட நிகழ்ச்சியில் அதிவேக ரயிலுக்கு ரயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் பெரிய மாலை அணிவிக்கப்பட்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து ரயில்வே அதிகாரிகள் மற்றும் பயணிகள் அனைவருக்கும் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினர். அதிவேக மின்சார ரயில் புறப்பட்டு 105 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் சென்று 50 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள திருத்துறைப்பூண்டியை 34 நிமிடத்தில் சென்றடைந்தது.

தொடர்புடையது

வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்

10.3.1976: சென்னை அருகே ரயில் வண்டிகளை மடக்கி அதிகாரிகள் சோதனை

நாளை வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சோதனை ஓட்டம்

கூடுதல் பெட்டிகளுடன் மின்சார ரயில்கள் இயக்க நடவடிக்கை: ரயில்வே அதிகாரிகள் தகவல்!

வீடியோக்கள்

வதந்தி - 2 டீசர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan
ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini
4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP
