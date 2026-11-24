திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்: மீண்டும் விசாரணை தொடக்கம்! - நேரலை!!
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான செய்திகள் உடனுக்குடன் நேரலையில்...
திருப்பரங்குன்ற மலை உச்சி - DNS
அடிப்படை உரிமையைப் பறிக்கும் செயல்: நயினார் நாகேந்திரன்
எந்தவித சட்டப்பூர்வ தடையுத்தரவும் இல்லாத நிலையில், என்னை வழிபாட்டிற்குச் செல்ல விடாமல் காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்துகின்றனர். கைது செய்வதாகக் கூறி எங்களை வீட்டை விட்டு வெளியேற விடாமல் தடுப்பது ஒரு தனிமனிதனின் அடிப்படை உரிமையைப் பறிக்கும் செயலாகும் என நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி அளித்தார்.
மதுரை புறப்பட்ட நயினார் நாகேந்திரன் கைது!
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனை காவல் துறையினர் இன்று (நவ. 24) கைது செய்தனர்.
நெல்லையில் இருந்து மதுரைக்கு புறப்பட்ட நயினார் நாகேந்திரனை தாழையூத்து பகுதியில் தடுத்து நிறுத்தி காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
திருப்பரங்குன்றத்தில் காவல் துறை சோதனை!
தீபத்திருவிழாவையொட்டி திருப்பரங்குன்றத்தில் மோப்பநாய் உதவியுடன் காவல் துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயில் வளாகம் மற்றும் கோயிலின் வெளிப்புறப் பகுதிகளில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
திருப்பரங்குன்றம்: வழக்கமான இடத்தில் மகா தீபம் ஏற்றுவதற்கான பணிகள் தீவிரம்
திருப்பரங்குன்றம் கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, வழக்கமான இடத்தில் மகா தீபம் ஏற்றுவதற்கான பணிகள் செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 24) தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்: உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மீண்டும் விசாரணை
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகார மனுக்கள் தொடர்பான விசாரணையை பிற்பகல் 4 மணிக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு ஒத்திவைத்திருந்தது. தற்போது மீண்டும் விசாரணை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
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