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சென்னை வந்தார் ராகுல் காந்தி! முதல்வர் விஜய்யைச் சந்திக்கிறார்?

மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி சென்னை வந்தடைந்தது பற்றி...

Rahul gandhi in chennai

சென்னை வந்தார் ராகுல் காந்தி - PTI

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மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ராகுல் காந்தி இன்று பிற்பகல் சென்னை வந்தார்.

தில்லியில் இருந்து விமானம் மூலமாக சென்னை விமான நிலையத்துக்கு வந்த அவரை தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூா், அமைச்சா்கள், எம்.பி.க்கள், எம்எல்ஏ-க்கள் உள்ளிட்டோா் வரவேற்றனர்.

சென்னை தனியார் சொகுசு விடுதியில் தங்கும் ராகுல், சென்னை தீவுத்திடலில் இன்று பிற்பகல் 2.30 மணியளவில் நடைபெறும் மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார்.

இந்த நிகழ்ச்சிக்காக சுமார் 10,000-க்கும் மேற்பட்டோா் அமரும் வகையில் ஏற்பாடுகளும் பலத்த பாதுகாப்பும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு தமிழக, புதுச்சேரி காங்கிரஸ் தலைவா்களைச் சந்தித்து பேச உள்ளார்.

முதல்வர் விஜய்யுடன் சந்திப்பு?

சென்னை மாணவர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு முன்னதாக ராகுல் காந்தி, முதல்வர் விஜய்யின் நீலாங்கரை இல்லத்திற்குச் செல்லவுள்ளதாகவும் அங்கு ராகுல் காந்திக்கு முதல்வர் விஜய் சார்பில் மதிய விருந்து அளிக்கப்படவுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Summary

Rahul Gandhi reached chennai to attend students meet function

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