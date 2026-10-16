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வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் நினைவுநாள்! தமிழ்நிலத்தின் தன்மானம் காத்த தியாகி: மு.க.ஸ்டாலின்

வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் நினைவுநாளில், தமிழ்நிலத்தின் தன்மானம் காத்த தியாகி என மு.க.ஸ்டாலின் கூறியிருப்பது குறித்து...

வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் அஞ்சலி - கோப்புப் படம்

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வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் நினைவுநாளில், தமிழ்நிலத்தின் தன்மானம் காத்த தியாகி என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து மு.க.ஸ்டாலின் தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் தெரிவித்திருப்பதாவது, "தூக்குமேடைக்கு நடந்து செல்லும்போதும் துணிச்சலோடும் கர்வத்தோடும் சென்ற விடுதலைப் போராளி வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் நினைவுநாள்!

மானம்தான் பெரிதென வாழ்ந்து, அந்நியர் ஆட்சிக்கு எதிரான கனலை மக்கள் மனதில் விதைத்த அவரது வீரத்துக்குத் தலைவணங்குகிறேன்.

வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு நமது திமுக அரசில் சென்னை காந்தி மண்டப வளாகத்தில் திருவுருவச் சிலை அமைத்ததுடன், மதுரையில் திருமங்கலம் - கள்ளிக்குடி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே கட்டப்பட்டுள்ள சாலை மேம்பாலத்துக்கும் அவரது பெயரைச் சூட்டிப் பெருமை கொண்டோம்!

தமிழ்நிலத்தின் தன்மானம் காத்த தியாகி வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வாழ்க!" என்று கூறியுள்ளார்.

Summary

DMK Chief M.K. Stalin pays tribute on the death anniversary of Veerapandiya Kattabomman

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