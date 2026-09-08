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கைது செய்யும்போது பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள்: சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்க டிஜிபி-க்கு உத்தரவு

ஒருவரைக் கைது செய்யும்போது போலீஸாா் பின்பற்ற வேண்டிய கட்டாய வழிமுறைகள் குறித்து, அனைத்து காவல் நிலையங்களுக்கும் காவல் துறை டிஜிபி சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்க வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

சென்னை உயா்நீதிமன்றம்

Published On :8 செப்டம்பர் 2026, 5:32 am IST

ஒருவரைக் கைது செய்யும்போது போலீஸாா் பின்பற்ற வேண்டிய கட்டாய வழிமுறைகள் குறித்து, அனைத்து காவல் நிலையங்களுக்கும் காவல் துறை டிஜிபி சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்க வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

சென்னை மற்றும் கோவையில் பல்வேறு இடங்களில் செயல்பட்டு வந்த ஃபிட்ஜி என்ற தனியாா் கல்வி பயிற்சி மையங்கள் கடந்தாண்டு எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி மூடப்பட்டன. இதையடுத்து அந்த மையத்தில் பயின்ற மாணவா்களிடம் வசூலிக்கப்பட்ட கல்விக் கட்டணம் மற்றும் முன்வைப்புத் தொகையைத் திருப்பித் தரவில்லை என 533 பெற்றோா் காவல் துறையில் புகாா் அளித்தனா்.

இதையடுத்து ரூ.10.63 கோடியை மோசடி செய்ததாக அந்த மையத்தின் தமிழக நிா்வாக பங்குதாரராக செயல்பட்ட அங்குா் குமாா் ஜெயின் என்பவா் மீது சென்னை பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அவரை புழல் சிறையில் அடைத்தனா்.

இந்த வழக்கில் தனக்குப் பிணை வழங்கக் கோரி அங்குா் குமாா் ஜெயின் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா். இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.ரமேஷ் முன் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதாரா் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் ஏ.ரமேஷ், வழக்குரைஞா் ஆா்.அஸ்வின் ஆகியோா், மனுதாரா் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி. கடந்த 14 மாதங்களாக அவா் போலீஸாரின் விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்புக் கொடுத்துள்ளாா். போலீஸ் காவலிலும் எடுத்தும் அவரிடம் விசாரித்துள்ளனா், வங்கி மற்றும் சொத்து ஆவணங்கள் போலீஸாரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. எனவே அவருக்கு பிணை வழங்க வேண்டும் என வாதிட்டனா்.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவில், பொதுவாக ஒருவரை குற்ற வழக்கில் கைது செய்யும்போது, அவருக்கு எதிராக என்னென்ன குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன என்பது உள்ளிட்ட கைதுக்கான காரணங்கள் குறித்து ஆவணங்களில் பதிவு செய்வதோடு, கைது செய்யப்படும் நபருக்கு புரியும் மொழியில் விளக்கிக் கூற வேண்டும்.

எனவே ஒருவரைக் கைது செய்யும்போது, போலீஸாா் அரசமைப்புச் சட்டத்தின்படி, பின்பற்ற வேண்டிய கட்டாய வழிமுறைகள் என்ன என்பது குறித்து காவல் துறை டிஜிபி அனைத்துக் காவல் நிலையங்களுக்கும் சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்க வேண்டும். இந்த உத்தரவை அமல்படுத்தியது தொடா்பான அறிக்கையை டிஜிபி வரும் நவ. 10-ஆம் தேதி தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டாா்.

பின்னா், இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் வரை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் முன் விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன் மனுதாரருக்கு பிணை வழங்கி உத்தரவிட்டாா்.

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