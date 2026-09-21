தவெக அரசின் வெளிப்படையான நிா்வாகத்தினால் வருவாய் அதிகரித்துள்ளது: அமைச்சா் என். மரியவில்சன்
தவெக அரசின் வெளிப்படையான நிா்வாகத்தால் அரசுக்கு வருவாய் அதிகரித்துள்ளது என அமைச்சா் என்.மரியவில்சன் தெரிவித்திருப்பது...
தவெக அரசின் வெளிப்படையான நிா்வாகத்தினால் வருவாய் அதிகரித்துள்ளது
சென்னை: தவெக அரசின் வெளிப்படையான நிா்வாகத்தால் அரசுக்கு வருவாய் அதிகரித்துள்ளது என நிதி மற்றும் வளா்ச்சித்துறை அமைச்சா் என்.மரியவில்சன் தெரிவித்தாா்.
சென்னை ஆா்.கே.நகா் தொகுதியில் தண்டையாா்பேட்டை மண்டலம் ஐ.ஓ.சி. நெடுஞ்சாலையில் ரூ.2 கோடியில் 16 ஆயிரம் சதுர அடியில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய பேருந்து நிலையத் திறப்பு நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. அதில் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சா் ஆ.விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன், நிதி மற்றும் வளா்ச்சித்துறை அமைச்சா் என்.மரியவில்சன் ஆகியோா் திறந்து வைத்தனா்.
அதன்பின் அமைச்சா் என்.மரியவில்சன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
பாஜக முன்னாள் தலைவரும், முன்னாள் ஐ.பி.எஸ்.அதிகாரியுமான அண்ணாமலை முதிர்ந்த அரசியல்வாதி என நினைத்தேன். அவர் முதல்வா் விஜய் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈா்ப்பதற்காக மேற்கொண்ட பயணத்தை கேலி கிண்டலாக விமரிசிப்பது நல்லதல்ல. அவரிடம் இருந்து இதுபோல் அறிவிப்பு வருவது நல்லதல்ல என நினைக்கிறேன்.
சிறிய முதலீடாக இருந்தாலும், அது தமிழ்நாட்டுக்கான முதலீடுதானே. அதனால் தமிழகம் பயனடையும் என்பதை உணரவேண்டும்.
தவெக அரசின் வெளிப்படையான நிா்வாகத்தால் வரி வசூல் முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் தற்போது ஊழல் இல்லாமல் வரி வசூல் நடைபெறுகிறது. அரசின் பதிவுத்துறை உள்ளிட்டவற்றில் வருவாய் அதிகரித்துள்ளது.
ஊழல் இல்லாததால் பத்திரப்பதிவு உள்ளிட்டவை அதிகரித்துள்ளன.
அதன்படி, கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டில் மாநில மொத்த வருவாயானது ரூ.96,567 கோடியாக இருந்தது. கடந்த 2025 ஆகஸ்ட் மாதம் ரூ.1 லட்சத்து 9 ஆயிரம் கோடி என்ற நிலையில் தற்போது (2026) ஆகஸ்டில் ரூ. 1 லட்சத்து 17 ஆயிரம் கோடியாக உயா்ந்துள்ளது.
மாநிலச் செலவுகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. அதே நேரத்தில் ஏற்கெனவே வாங்கிய கடனுக்கு வட்டி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த ஆட்சியை ஒப்பிடுகையில் கடன் அளவை குறைத்து வருகிறோம். தற்போது கடன் வாங்கும் தொகையும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார்.
Revenue has increased due to the TVK government's transparent administration: Minister N. Mariawilson
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