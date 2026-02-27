Dinamani
காங்கிரஸுக்கு ஒரு மாநிலங்களவை சீட் தருவதாக முதல்வர் உறுதி! செல்வப்பெருந்தகை தகவல்ஈரான் மீது இஸ்ரேல் திடீர் தாக்குதல்! கமேனியின் நிலை என்ன?அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள்! தொகுதிப்பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரம்!!சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
தென்காசி

தென்காசியில் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி விழிப்புணா்வு

100 சதவீத வாக்குப் பதிவை வலியுறுத்தி அணிவகுத்து நின்றோா்.

News image
100 சதவீத வாக்குப் பதிவை வலியுறுத்தி அணிவகுத்து நின்றோா்.
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 9:39 pm

Syndication

பேரவைத் தோ்தலில் 100 சதவீத வாக்குப் பதிவை வலியுறுத்தி தென்காசியில் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

தென்காசி, இ.சி. ஈஸ்வரன் பிள்ளை அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மைதானத்தில் மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் சாா்பில் 100 வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்க திட்ட இயக்குநா் எஸ். அபிதா ஹனீப் தலைமை வகித்தாா். நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைவரும் தோ்தல் உறுதிமொழியேற்றுக் கொண்டு அனைவரும் 100 சதவீதம் வாக்களிப்போம் என்பதை வலியுறுத்தி அணிவகுத்து நின்றனா்.

மகளிா் உதவித் திட்ட அலுவலா்கள், வட்டார இயக்க மேலாளா்கள், வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளா்கள், வட்டார அளவிலான கூட்டமைப்பு உறுப்பினா்கள், மகளிா் சுய உதவிக் குழு உறுப்பினா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

சொக்கன்குடியிருப்பில் வேளாண் திட்ட விழிப்புணா்வு

சொக்கன்குடியிருப்பில் வேளாண் திட்ட விழிப்புணா்வு

மிண்னணு வாக்குப் பதிவு குறித்த விழிப்புணா்வு முகாம்

மிண்னணு வாக்குப் பதிவு குறித்த விழிப்புணா்வு முகாம்

தென்காசியில் மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் செயல்முறை விளக்க மையம்

தென்காசியில் மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் செயல்முறை விளக்க மையம்

நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி சிலம்ப போட்டி

நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி சிலம்ப போட்டி

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு