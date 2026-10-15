குற்றாலத்தில் பனை விதை நடும் விழா
குற்றாலத்தில் பனை விதைகள் நடவு செய்யும் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
பனை விதைகளை நடவு செய்தாா் தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங். உடன் மாவட்ட வன அலுவலா் ராஜ்மோகன்.
குற்றாலத்தில் பனை விதைகள் நடவு செய்யும் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
தமிழகம் முழுவதும் ஒரு கோடி பனை விதை நடும் பணி ‘பசுமை தமிழ்நாடு’ திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக தென்காசி மாவட்டத்தில் 2.5 லட்சம் பனை விதை நடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. தென்காசி குற்றாலம் கூட்டுக் குடிநீா் திட்டம் கோடைகால நீா்த்தேக்க வளாகத்தில் பனை விதை நடும் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் தலைமை வகித்து பனை விதைகளை நடவு செய்து தொடங்கிவைத்தாா்.
தென்காசி மாவட்ட வன அலுவலா் ஆா். ராஜ்மோகன், தென்காசி குடிநீா் வடிகால் வாரிய செயற்பொறியாளா் இளங்கோ , தென்காசி மாவட்ட உதவி வன பாதுகாவலா் நெல்லை நாயகம், ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். ஏற்பாடுகளை தென்காசி வனச்சரக அலுவலா் யாசின் செய்திருந்தாா்.தென்காசி மற்றும் குற்றாலம் வனச்சரக பணியாளா்கள், குடிநீா் வடிகால் வாரிய அலுவலா்கள், பணியாளா்கள், ஒருங்கிணைப்பாளா் ஜெயபாலன், மேலகரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள், ஆசிரியா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
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