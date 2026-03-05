சிறப்பு பணி பாதுகாப்பு சட்டம் கொண்டு வருதல் உள்பட 9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதன்கிழமை திருவள்ளூரில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பைச் சோ்ந்த 90 மகளிா் உள்பட 360 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருவள்ளூா் ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் வேலைநிறுத்தம் செய்து கடந்த 8 நாளாக கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இந்த நிலையில்ஆட்சியா் அலுவலகம் முன்பு வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 9-ஆவது நாளான புதன்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இந்த ஆா்ப்ாட்டத்திற்கு வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் நிா்வாகி ஜெய்கா்பிரபு தலைமை வகித்தாா். இதில் நிா்வாகிகள் இல கிருஷ்ணன், காா்த்திகேயன், செந்தில்குமரன், அருள், வெண்ணிலா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இதில் நிா்வாகிகள் மணிகண்டராஜ், சுந்தர்ராஜ் ஆகியோா் கோரிக்கைகள் குறித்து சிறப்புரையாற்றினா்.
அப்போது, சென்னை-திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் திடீரென மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸாா் 90 மகளிா் உள்பட 360 பேரை கைது செய்தனா்.
மறியல் போராட்டத்தால் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
செங்கல்பட்டில்...
செங்கல்பட்டு பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
கூட்டமைப்பின் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் சுரேஷ், பிரபு, செந்தில்குமாா், ரமேஷ், ஜெயசீலன் ஆகியோா் தலைமையில் நடைபெற்ற போராட்டத்த்தை துவக்கி வைத்து தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கத்தின் மாவட்ட துணைத் தலைவரும் கூட்டமைப்பின் உயா்மட்ட குழு உறுப்பினருமான அ.பேபி பேசினாா் தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை அலுவலா் சங்கத்தின் மாநில செயலாளா் விக்டா் சுரேஷ் குமாா் கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினாா். செங்கல்பட்டு நகர போலீஸாா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களை கைது செய்து தனியாா் மண்டபத்தில் அடைத்தனா்.
டிரெண்டிங்
வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் சாலை மறியல்
வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் 8-ஆவது நாளாக காத்திருப்பு போராட்டம்
வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் மறியல்: 188 போ் கைது
வருவாய்த்துறை கூட்டமைப்பினா் மறியல்: 300 போ் கைது
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...