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வணிகம்

மேக்மைட்ரிப் முதல் காலாண்டு லாபம் 8.6% அதிகரிப்பு!

ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைந்த காலாண்டிற்கான தனது செயல்பாட்டு லாபம் 8.6% அதிகரித்து 51.4 மில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது.

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மேக்மைட்ரிப்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 10:03 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுதில்லி: நாஸ்டாக் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பயண முன்பதிவு தளமான மேக்மைட்ரிப் நிறுவனம், ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைந்த காலாண்டிற்கான தனது லாபம் 8.6 சதவீதம் அதிகரித்து 51.4 மில்லியன் டாலராக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.

குருகிராமில் தலைமையகத்தைக் கொண்ட இந்நிறுவனம், கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 47.3 மில்லியன் டாலர் லாபத்தைப் பதிவு செய்தது. இக்காலாண்டில் நிறுவனத்தின் முன்பதிவுகள், ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 19.9 சதவீதம் அதிகரித்து, சுமார் 2.9 பில்லியன் டாலரை எட்டியது.

பயணத் துறையைப் பாதிக்கும் பல்வேறு வெளிப்புற நிகழ்வுகளால் சவால்கள் இருந்தபோதிலும், இக்காலாண்டில் வலுவான வளர்ச்சியை பதிவு செய்ததாக மேக்மைட்ரிப் தெரிவித்தது.

இதற்கிடையில், இக்காலாண்டிற்கான வருவாய் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 16.1 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

Summary

MakeMyTrip Ltd on reported an 8.6 per cent rise in profit for the quarter.

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