அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் முதல் காலாண்டு லாபம் 36% சரிவு!

அதானி குழுமத்தைச் சேர்ந்த அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ், விற்பனை சரிவு காரணமாக, 2027 நிதியாண்டின் ஜூன் காலாண்டில் வரிக்குப் பிந்தைய அதன் ஒருங்கிணைந்த லாபம் 36.6 சதவீதம் குறைந்து ரூ. 660 கோடியாக இருப்பதாக நிறுவனம் இன்று அறிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் ரூ. 1,041 கோடியாக இருந்தது. அதே வேளையில், நிதியாண்டின் ஜூன் வரையான காலாண்டில், நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் 7.51 சதவீதம் குறைந்து ரூ. 9,474 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது. அதே வேளையில், அதன் மொத்த விற்பனை அளவு கடந்த ஆண்டு 19.9 மில்லியன் டன்களிலிருந்து தற்போது 17.1 மில்லியன் டன்னாகக் குறைந்தது.
நடப்பு இக்காலாண்டில் சிமெண்ட் விற்பனை மூலம் கிடைத்த வருவாய் 8.57 சதவீதம் குறைந்து ரூ. 9,062 கோடியாக இருந்தது. 'ரெடி மிக்ஸ் கான்கிரீட்' மூலம் கிடைத்த வருவாய் 20.42 சதவீதம் குறைந்து ரூ. 507 கோடியாக இருந்தது. அதே வேளையில், பிற வருமானங்களையும் உள்ளடக்கிய மொத்த வருவாய் 8.3 சதவீதம் குறைந்து ரூ. 9,669 கோடியாக இருந்தது.
2027 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் அம்புஜா சிமெண்ட்ஸின் மொத்தச் செலவுகள் 3.92 சதவீதம் குறைந்து ரூ. 8,802 கோடியாக இருந்தது.
2027 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் அம்புஜா சிமெண்ட்ஸின் செயல்பாட்டு வருவாய் 2.7 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 6,320 கோடியாக இருந்தது. நிறுவனம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பல நிறுவனங்களைக் கையகப்படுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இன்றைய வர்த்தகத்தில், மும்பை பங்குச் சந்தையில், அம்பூஜா சிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் பங்குகள் 1.01 சதவீதம் சரிந்து, ஒரு பங்கின் விலை ரூ. 426.30 ஆக நிறைவடைந்தது.
Summary
Adani Group firm Ambuja Cements Ltd on Tuesday reported 36.6 per cent decline in consolidated profit .
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