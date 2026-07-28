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செய்திகள்

கனமழையால் ஆறாக மாறிய சாலைகள் - புகைப்படங்கள்

கனமழையால் ஆறாக மாறிய சாலைகள் - புகைப்படங்கள்

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புதுதில்லியில், கொட்டி தீர்த்த கனமழையின் இடையே தனது குழந்தையுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் செல்லும் நபர் ஒருவர்.

Updated On :28 ஜூலை 2026, 9:53 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ரிஷிகேஷில் உள்ள ஜானகி சேது பகுதியில், கொட்டும் மழையிலும் தனது குழந்தையுடன் நடந்து செல்லும் பெண்.

ரிஷிகேஷில் உள்ள ஜானகி சேது பகுதியில், கொட்டும் மழையிலும் தனது குழந்தையுடன் நடந்து செல்லும் பெண்.

பலத்த மழையின் இடையே, புதுதில்லி நிஜாமுதீன் பகுதியில், தண்ணீர் தேங்கிய சாலையில் மிதிவண்டியில் செல்லும் நபர் ஒருவர்.

பலத்த மழையின் இடையே, புதுதில்லி நிஜாமுதீன் பகுதியில், தண்ணீர் தேங்கிய சாலையில் மிதிவண்டியில் செல்லும் நபர் ஒருவர்.

புதுதில்லி நிஜாமுதீன் பகுதியில், மழைநீர் தேங்கிய சாலையில் ஊர்ந்து செல்லும் வாகனங்கள்.

புதுதில்லி நிஜாமுதீன் பகுதியில், மழைநீர் தேங்கிய சாலையில் ஊர்ந்து செல்லும் வாகனங்கள்.

புதுதில்லி நிஜாமுதீன் பகுதியில், மழைநீர் தேங்கிய சாலையில் ஊர்ந்து செல்லும் வாகனங்கள்.

புதுதில்லி நிஜாமுதீன் பகுதியில், மழைநீர் தேங்கிய சாலையில் ஊர்ந்து செல்லும் வாகனங்கள்.

புதுதில்லி நிஜாமுதீன் பகுதியில், மழைநீர் தேங்கிய சாலையில் ஊர்ந்து செல்லும் வாகனங்கள்.

புதுதில்லி நிஜாமுதீன் பகுதியில், மழைநீர் தேங்கிய சாலையில் ஊர்ந்து செல்லும் வாகனங்கள்.

மழைநீர் தேங்கிய சாலையில் தனது பழுதடைந்த வாகனத்தை தள்ளி கொண்டு வரும் நபர்.

மழைநீர் தேங்கிய சாலையில் தனது பழுதடைந்த வாகனத்தை தள்ளி கொண்டு வரும் நபர்.

ரிஷிகேஷில் பிரமாண்ட சிவன் சிலையை சூழ்ந்து ஆர்ப்பரித்து ஓடும் வெள்ளம்.

ரிஷிகேஷில் பிரமாண்ட சிவன் சிலையை சூழ்ந்து ஆர்ப்பரித்து ஓடும் வெள்ளம்.

கனமழையைத் தொடர்ந்து, நொய்டாவில் ஊர்ந்து செல்லும் வாகனங்கள்.

கனமழையைத் தொடர்ந்து, நொய்டாவில் ஊர்ந்து செல்லும் வாகனங்கள்.

டேராடூனில், கனமழையைத் தொடர்ந்து ரிஸ்பனா ஆற்றங்கரையில் இடிந்து விழுந்த வீட்டின் ஒரு பகுதி.

டேராடூனில், கனமழையைத் தொடர்ந்து ரிஸ்பனா ஆற்றங்கரையில் இடிந்து விழுந்த வீட்டின் ஒரு பகுதி.

மதுரா சாலையில் தேங்கியுள்ள நீரில் ஊர்ந்து செல்லும் வாகனங்கள்.

மதுரா சாலையில் தேங்கியுள்ள நீரில் ஊர்ந்து செல்லும் வாகனங்கள்.

புதுதில்லியில், கனமழையைத் தொடர்ந்து, குளம் போல மழைநீர் தேங்கிய சாலையில், நடந்து செல்லும் நபர் ஒருவர்.

புதுதில்லியில், கனமழையைத் தொடர்ந்து, குளம் போல மழைநீர் தேங்கிய சாலையில், நடந்து செல்லும் நபர் ஒருவர்.

நொய்டாவில், பலத்த காற்று மற்றும் கனமழையைத் தொடர்ந்து சாலையில் விழுந்து கிடக்கும் மின் கம்பம்.

நொய்டாவில், பலத்த காற்று மற்றும் கனமழையைத் தொடர்ந்து சாலையில் விழுந்து கிடக்கும் மின் கம்பம்.

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