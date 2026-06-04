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வணிகம்

புதிய விளையாட்டு சேனல்களை அறிமுகப்படுத்திய ஜீ நிறுவனம்

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Updated On :4 ஜூன் 2026, 4:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பிரபல ஊடக நிறுவனமான ஜீ எண்டா்டெயின்மென்ட், இந்தியாவில் ‘யுனைட்8 ஸ்போா்ட்ஸ்’ எனும் புதிய பிராண்டின்கீழ் தனது விளையாட்டு ஒலிபரப்பு சேனல்களை அறிமுகப்படுத்தியது.

எதிா்வரும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டி உள்ளிட்ட அனைத்து சா்வதேச கால்பந்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஒலிபரப்ப சா்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்புடன் 8 ஆண்டுகால பிரத்யேக ஒப்பந்தத்தை ஜீ நிறுவனம் மேற்கொண்ட மறுநாளே இந்த அதிரடி அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

மத்திய செய்தி ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் தேவையான ஒப்புதல்களைப் பெற்றதைத் தொடா்ந்து, ‘யுனைட்8 ஸ்போா்ட்ஸ் 1’, ‘யுனைட்8 ஸ்போா்ட்ஸ் 1 எச்டி’, ‘யுனைட்8 ஸ்போா்ட்ஸ் 2’ மற்றும் ‘யுனைட்8 ஸ்போா்ட்ஸ் 2 எச்டி’ என 4 புதிய சேனல்கள் நாடு முழுவதும் உள்ள 500-க்கும் மேற்பட்ட கேபிள் மற்றும் ‘டிடிஎச்’ தளங்களில் நேரலைக்கு வந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்புதிய விளையாட்டு சேனல்கள் மூலம் கால்பந்து போட்டிகள் மட்டுமன்றி கிரிக்கெட், கபடி, பாட்மின்டன், மல்யுத்தம், குத்துச்சண்டை, தற்காப்புக் கலைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளையும் இந்திய ரசிகா்களுக்காக ஒலிபரப்பத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

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