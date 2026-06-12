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வணிகம்

அறிமுகமான முதல் நாளிலேயே ஹெக்ஸாகன் நியூட்ரிஷன் பங்குகள் 13% உயர்வு!

இன்றைய அறிமுக வர்த்தகத்தில், வெளியீட்டு விலையான ரூ. 45ஐ விட சுமார் 13 சதவீதம் உயர்ந்து வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்த ஹெக்ஸாகன் நியூட்ரிஷன்.

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Updated On :12 ஜூன் 2026, 10:51 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: இன்றைய அறிமுக வர்த்தகத்தில், வெளியீட்டு விலையான ரூ. 45ஐ விட சுமார் 13 சதவீதம் உயர்ந்து வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்த ஹெக்ஸாகன் நியூட்ரிஷன் பங்குகள்.

மும்பை பங்குச் சந்தையில், இந்த பங்கு அதன் வெளியீட்டு விலையை விட 6.66 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 48க்கு வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. பிறகு, 11.97% உயர்ந்து, அப்பர் சர்க்யூட் வரம்பான ரூ. 50.39 ஐ தொட்டது.

நிஃப்டி-யில் இந்த பங்கு 7.22 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 48.25க்கு வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. இறுதியில் 12.57 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 50.66 ஆக வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது.

இதனையடுத்து, நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 619.38 கோடியானது. மும்பை பங்குச் சந்தையில், 14.20 லட்சம் பங்குகளும், நிஃப்டி-யில் 1.14 கோடி பங்குகளும் கைமாறின.

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