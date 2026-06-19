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வணிகம்

ரூபாய் மதிப்பு உயர்வு: 1 டாலர் - ரூ.94.34! 6 காசுகள் உயர்வு!

தொடக்கத்தில், ஏற்றம் கண்ட பெரும்பகுதியை ரூபாய் இழந்தது, இறுதியில் 6 காசுகள் உயர்வுடன் ரூ. 94.34 ஆக நிலைபெற்றது.

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இந்திய ரூபாய்

Updated On :19 ஜூன் 2026, 6:19 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: டாலர் குறியீடு வலுவடைந்ததாலும், கச்சா எண்ணெய் விலை மீண்டும் உயர்ந்தது, முதலீட்டாளர்களின் மனநிலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதால், இன்றைய வர்த்தகத்தின் தொடக்கத்தில், ஏற்றம் கண்ட பெரும்பகுதியை ரூபாய் இழந்தது, இறுதியில் 6 காசுகள் உயர்வுடன் ரூ. 94.34 ஆக நிலைபெற்றது.

இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தைகள் வேகம் பெறும் என்ற நம்பிக்கையால் ரூபாய் மதிப்பு நேர்மறையான போக்கில் தொடங்கியதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.30 என்ற அளவில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி பிறகு ரூ. 94.20 முதல் ரூ. 94.52 வரையிலான வரம்பில் ஏற்ற இறக்கத்தைச் சந்தித்தது. இறுதியில், முந்தைய நாள் நிலையை விட 6 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 94.34 ஆக நிலைபெற்றது.

நேற்று (வியாழக்கிழமை) டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 10 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 94.40 ஆக நிலைபெற்றது.

Summary

The rupee pared most of its initial gains and settled for the day higher by just 6 paise.

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