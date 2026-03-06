Dinamani
/
வணிகம்

மகிந்திரா பிஇ 7: புதிய எலெக்ட்ரிக் எஸ்யுவி 2027ல் அறிமுகம்!

மகிந்திரா பிஇ7 இந்தியச் சந்தைகளில் அறிமுகம் செய்யப்படுவது பற்றி..

News image
Updated On :6 மார்ச் 2026, 11:46 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கார் விற்பனையில் எப்போதும் முன்னணியில் இருக்கும் மகிந்திரா நிறுவனம், தனது அடுத்த எலெக்ரிக் காரான பிஇ 7 மாடலை 2027-ல் சந்தைப்படுத்த உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

2022-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் பிஇ07 என்ற மின்சார வாகனத்தை மகிந்திரா நிறுவனம் காட்சிப்படுத்தியிருந்தது. அதே மாடல் 2027-ல் உற்பத்தி பதிப்பாக அறிமுகமாகும் எனக் கூறப்படுகிறது.

முன்னதாக, 2026ல் மகிந்திரா நிறுவனம் பிஇ 6, எக்ஸ்.இ.வி. 9இ, எஸ்.இ.வி 9எஸ் ஆகிய எலெட்ரிக் மாடல்களை அறிமுகப்படுத்தியது.

அந்தவகையில், 2027-ல் அறிமுகமாகும் இந்த கார் நிறுவனத்தின் நான்காவது இவி காராகும். பிஇ வரிசையில் இரண்டாவது ஆகும்.

சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

இந்த கார் சுமார் 4.6 மீட்டர் நீளத்துடன், 5 சீட்டர் வேரியண்டாக இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதன் உள்புறத்தில் 3 ஸ்கிரீன் டிஸ்ப்ளே 12.3 இன்ச். லெவல் 2 பிளஸ் ஆடாஸ், ஒடிஏ அப்டெட்ஸ் மற்றும் பனோரமிக் கிளஸ் ரூஃப் கொண்டது.

60 கிலோவாட் மணி முதல் 80 கிலோவாட் மணி திறன் கொண்ட பேட்டரி விருப்பங்கள் வழங்கப்படலாம்.

இதன் ஆரம்ப ஷோரூம் விலை ரூ. 25 லட்சம் முதல் ரூ. 30 லட்சம் வரை நிர்ணயிக்கப்படலாம்.

எஸ்யுவி கார்களில் மகிந்திரா பிஇ 7 மேம்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு அம்சங்களுடன் 2027ல் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. காத்திருப்போம்..

summary

Mahindra BE.07 EV began India road testing in March 2026, with a 2027 launch expected at ₹25 to ₹30 Lakh.

