டாலருக்கு நிகரான இந்திய மதிப்பு ரூ. 94 -ஐ கடந்தது! வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி!
டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வெள்ளிக்கிழமை இதுவரை இல்லாத குறைந்த அளவான ரூ. 94.15 -ஐ எட்டியது.
புதன்கிழமை முடிவில் 93.97 ஆக இருந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை பொது விடுமுறை காரணமாக மாற்றமின்றி இருந்தது.
இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை காலை வர்த்தகம் தொடங்கியவுடன் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 94.15 என்ற அளவில் இருந்தது.
காலை 10.45 மணி நிலவரப்படி, இந்திய நாணயம் தொடர்ந்து இழப்பைச் சந்தித்து, அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக ரூ. 94.27 என்ற அளவில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
இந்திய நாணயம் வீழ்ச்சி அடைந்ததுடன், அரசின் 10 ஆண்டுப் பத்திர வருவாயும் புதன்கிழமை வர்த்தக முடிவில் 6.86 சதவிகிதமாக இருந்த நிலையில், தற்போது 6.94 சதவிதத்தை எட்டியுள்ளது. 7 சதவிகிதத்தை நெருங்கி வருகிறது.
மேற்கு ஆசிய போர் காரணமாக ஏற்பட்டிருக்கும் நிச்சயமற்ற தன்மைகளுக்கு மத்தியில் ஏற்பட்ட வெளிநாட்டு நிதி வெளியேற்றம், இந்திய ரூபாயின் சரிவுக்கு முக்கிய காரணமாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தொடர்புடையது
