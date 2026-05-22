ஈரான் பேச்சுவார்த்தை எதிரொலி: தங்கம் விலை சரிவு!

புதுதில்லி: அமெரிக்கா - ஈரான் இடையிலான பேச்சுவார்த்தையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தை அடுத்து புதுதில்லியில் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) தங்கத்தின் விலை 10 கிராமுக்கு ரூ. 600 குறைந்து ரூ. 1.64 லட்சமாக வீழ்ச்சியடைந்தது. இருப்பினும், ஹோா்முஸ் நீரிணைப் பகுதியில் நிலவும் தீர்க்கப்படாத பதற்றங்கள், வர்த்தகர்களை எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வைத்தது.
உள்ளூர் சந்தை வர்த்தகர்களின் தகவலின் அடிப்படையில், கடந்த மூன்று நாட்களாகத் தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கத்தின் விலை, நேற்று முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் 99.9 சதவீதத் தூய்மை கொண்ட தங்கம் 10 கிராமுக்கு ரூ. 600 குறைந்து ரூ. 1,64,900ஆக சரிந்தது.
இன்று தங்கத்தின் விலையில் லேசான சரிவு காணப்பட்டது. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி சந்தையில் ஏற்படும் விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் பெரும்பாலும், அமெரிக்கா - ஈரான் உறவுகள் சார்ந்த நிலையிலும், இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உள்ளிட்டவையால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
எனினும், தங்கம் மற்றும் வெள்ளிச் சந்தையில், வெள்ளியின் விலை கிலோவுக்கு ரூ. 2,71,000 என்ற நிலையிலேயே மாற்றமின்றித் தொடர்ந்தது.
சர்வதேசச் சந்தையில், ஸ்பாட் தங்கத்தின் விலை அவுன்ஸுக்குச் சிறிதளவு குறைந்து 4,522.32 அமெரிக்க டாலராகவும், வெள்ளியின் விலை 1 சதவீதம் சரிந்து அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 75.87 அமெரிக்க டாலராகவும் வீழ்ச்சியடைந்தது.
Gold prices retreated by Rs 600 to Rs 1.64 lakh per 10 grams in Delhi.
